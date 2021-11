Il pianoforte di Carine Bonnefoy e la Coulors Large Ensemble chiudono la rassegna jazz delle eccellenze al femminile

Sulle note del piano di Carine Bonnefoy, venerdì 5 novembre si chiude la rassegna jazz autunnale dal titolo, Adriatic Jazz- Woman as leaders, promossa e organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, sotto la direzione artistica del Maestro Angelo Valori. La rassegna, sostenuta dal Ministero della Cultura, è stata realizzata grazie alla collaborazione del Pescara Jazz e di Ancona Jazz, con un cartellone di sei appuntamenti nelle due città coinvolte di Pescara e Senigallia e tre produzioni concertistiche orchestrali, con l’obiettivo prioritario, come sottolineato dai direttori artistici delle due realtà partner, Giancarlo Di Napoli per Ancona Jazz e Angelo Valori per Pescara Jazz, di valorizzare le donne e i giovani talenti.

Il terzo e ultimo appuntamento in programma, è all’Auditorium Flaiano di Pescara, alle ore 21.15, con la pianista, compositrice, arrangiatrice francese Carine Bonnefoy e la Colours Large Ensemble, considerata oggi tra le orchestre più prestigiose in campo nazionale ed europeo e vero crogiolo di talenti emergenti, guidata dal Maestro Massimo Morganti. Carine Bonnefoy è una straordinaria pianista e compositrice francese. Vincitrice nel 2007 del prestigioso Django d’oro, è certamente una delle figure più rappresentative del jazz europeo contemporaneo. Con il suo Large Ensemble ha da poco realizzato il suo quarto album “Today is Tomorrow”, in cui il jazz e le sonorità e i ritmi polinesiani delle sue origini si fondono in maniera sottile e raffinata. Un bellissimo e interessante nuovo incontro per la Colours Jazz Orchestra, in questa occasione con un ensemble di fiati ridotto, ma arricchita da un quintetto d’archi e da tre voci per un concerto veramente straordinario.

Questa la formazione sul palco: Carine Bonnefoy, piano, composizioni, arrangiamenti e orchestrazioni per ensemble; Jean-Michel Charbonnel, contrabbasso; André Charlier, batteria; violino primo Francesca Vignoni; violino secondo Simone Grizi; viola Riccardo Savinelli; violoncello Luca Bacelli; contrabbasso Gabriele Pesaresi; tromba Luca Giardini; corno Giovanni Hoffer; trombone Massimo Morganti; sax 1 Maurizio Moscatelli; sax 2 Antonangelo Giudice; voci Marta Raviglia, Marta Giulioni, Alessia Obino; chitarra Luca Pecchia, trombone Massimo Morganti.

Carine Bonnefoy, pianista francese, compositrice, arrangiatrice, jazzista di origine polinesiana, è una delle rare direttrici d'ochestra jazz femminili a guidare i più grandi ensemble orchestrali francesi e internazionali. Consacrata nel 2007 da un Django d'Or, Premio SACEM per la Creazione ricevuto per il suo album Outre-Terres e artista eletta Génération Spedidam (stagione 2018-2021), Carine Bonnefoy si rivela oggi con l'uscita del suo nuovo e 4° album Music For Large Ensemble - Oggi è domani. La compositrice assume pienamente il suo ruolo di pianista solista "che conduce felicemente e risolutamente la band" nel cuore della sua foresta di musicisti. Molto ispirata dagli "umani" e dagli incontri nelle sue composizioni, Carine Bonnefoy dice della sua ultima opera che è l'album della liberazione: musica più matura, liberata dallo sguardo esterno. Tanto più organico quanto istintivo, questo album rivendica una parte di "follia", quella dell'artista che osa e mescola sottilmente jazz, suoni e groove specifici delle percussioni polinesiane delle sue origini.

Calendario “Women as leaders” a cura di Angelo Valori

PESCARA AUDITORIUM FLAIANO

5 novembre ore 21.15 : Carine Bonnefoy meets The Colors large ensemble

Prezzi spettacoli euro 10.00 + prev. 1 euro - biglietto unico

BIGLIETTERIE E INFO POINT

Lungomare C. Colombo 122 - Pescara Orari: 17–20, la sera degli spettacoli, ai botteghini del teatro dalle 20.30 e sul circuito CiaoTickets.com - Per informazioni 342.9549562.

Tutti gli spettacoli avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid.