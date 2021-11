Cesena-Pescara, info e prezzi biglietti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La sconfitta nel derby brucia ancora ma per il Pescara è già tempo per pensare alla gara di Cesena, in programma lunedì 8 novembre ore 21:00 presso l'Orogel Stadium Dino Manuzzi. La società romagnola ha pubblicato i prezzi dei tagliandi.

Per i tifosi biancazzurri solo i residenti nella provincia di Pescara potranno accedere all'interno del settore ospiti. Questi i prezzi e metodi di acquisto dei biglietti, che resteranno in vendita fino all ore 19:00 di domenica 7 novembre:

I tagliandi potranno essere acquistati solo in prevendita sul circuito Vivaticket (qui l’elenco dei punti vendita https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), online sul sito Vivaticket.it e presso la sede del Coordinamento Club Cesena mentre le biglietterie dello stadio il giorno di gara resteranno chiuse.

Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, disabili dal 51% al 99%, militari e ragazzi con età compresa tra 6 e 17 anni) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione):

Tribuna Vip: € 50,00 (ridotto € 35,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Tribuna Numerata: € 25,00 (ridotto € 17,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Distinti superiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Distinti inferiori: € 15,00 (ridotto € 11,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Curva Mare: € 12,00 (ridotto € 8,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Curva Ferrovia (settore ospiti: € 12,00 (bambini 0-5 anni € 3,00)

Il Coordinamento Club Cesena resterà aperto tutti i giorni (ad eccezione della domenica) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per l’acquisto dei titoli di ingresso, sarà possibile utilizzare i voucher di rimborso dell’abbonamento della stagione 2019/2020, sia nella vendita online, sia presso la sede del Coordinamento Club Cesena.

In ottemperanza al Dl del 22 luglio 2021, i partecipanti dai dodici anni in su potranno assistere alla gara solo se in possesso della certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) rilasciata in uno dei seguenti casi:

- certificato di avvenuta vaccinazione al COVID-19

- certificato ottenuto dopo che sono passati 15 giorni dalla prima vaccinazione

- certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 emessa in data successiva al 22 febbraio 2021.

- documento che attesti l’effettuazione di un tampone negativo (molecolare o rapido) nelle 48 ore precedenti la gara.

In caso di mancanza di idonea certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e della mascherina di protezione individuale al seguito, non sarà possibile accedere all’evento ed il titolare del biglietto non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il Cesena FC invita infine i propri tifosi a raggiungere lo stadio con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure previste ed accedere all'impianto senza creare assembramenti.