Superbonus 110%, Tortu (M5S): "In Abruzzo oltre 350 milioni di interventi"

"Il Superbonus 110% ha dimostrato di essere il vero volano della ripresa del Paese. I numeri, ancora una volta, non mentono: I dati di ottobre diffusi da Enea parlano di 57.664 cantieri aperti e 10,7 miliardi di detrazioni previste a fine lavori.

Solo nella mia regione, in Abruzzo, ci sono oltre 1600 cantieri aperti per oltre 350 milioni di investimenti ammessi a detrazione. Significa una spinta importante per l'economia dei nostri territori. Solo negli ultimi due anni, quindi in piena pandemia, sono nate 30mila nuove imprese nel settore delle costruzioni, con 132mila nuovi posti di lavoro creati da Nord a Sud del Paese. Ma il Superbonus porta notevoli vantaggi anche per le tasche dei cittadini, per le imprese e per l'ambiente. Basti pensare che, in termini di riduzione degli impatti ambientali dell'edilizia residenziale, l'Ance conferma che il Superbonus ha consentito di tagliare il 28% di emissioni di gas serra tagliate in più rispetto agli altri bonus edilizi".