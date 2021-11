Garage in legno, perché è considerato il migliore

Per chi dispone di uno spazio esterno, un giardino, o semplicemente un prato, anche di dimensioni contenute, è sicuramente utile la presenza di un box, utilizzabile non solo per custodire l’auto, ma anche come rimessa, ripostiglio, laboratorio o altro.

Scegliere un garage in legno con le finestre, del tutto simile ad una graziosa casetta, è la soluzione migliore: oltre ad essere una struttura graziosa da vedere, aggiunge una nota di eleganza e di originalità al giardino e permette di creare un ambiente raffinato e usufruibile per diverse funzioni.

Il legno è un materiale naturale, molto resistente e confortevole, e un box di questo tipo risulta essere molto più vivibile di un modello in lamiera o in prefabbricato. Il legno utilizzato per la realizzazione dei box viene trattato con sostanze impregnanti che ne garantiscono la lunga durata e l’inalterabilità anche nei confronti di intemperie, pioggia e sbalzi climatici. Anche il prezzo del box in legno varia in base ai diversi modelli, da scegliere in base alle esigenze personali.

Le caratteristiche di un garage in legno

Un garage in legno è in pratica una casetta, con tanto di finestre e, per alcuni modelli, anche di veranda e di ingresso pedonale. La possibilità di scegliere tra configurazioni e dimensioni diverse permette di soddisfare ogni necessità: custodire una o due auto, così come moto, bici, attrezzi da lavoro, materiale per il giardinaggio, mobili da giardino e così via.

Può essere quindi utilizzato come un piccolo magazzino, o addirittura come laboratorio e ambiente di lavoro, oppure per creare una zona relax dove dedicarsi alle attività preferite. Box e casette prefabbricate in legno vengono fornite in kit, e si montano con sistema ad incastro, molto semplice in quanto non richiede competenze specifiche o attrezzature particolari.

Si tratta quindi di una soluzione senza dubbio da preferire a quella di un box tradizionale, anche perché i fabbricati in legno non richiedono alcuna autorizzazione per essere realizzati e installati, a differenza di una struttura tradizionale.

I box auto sono disponibili in diverse configurazioni, anche di dimensioni piuttosto ampie, adatti a contenere due o tre auto, o da utilizzare come locale di servizio esterno alla casa.

I vantaggi di un box in legno naturale

Un box in legno, come abbiamo detto, offre il vantaggio di una struttura realizzata in un materiale naturale, dal design semplice ma piacevole ed elegante. I box vengono realizzati in diverse dimensioni, ma possono comunque essere richiesti anche su misura, in base alle specifiche esigenze e allo spazio disponibile.

In alternativa al box in legno, è possibile acquistare una casetta sempre nello stesso materiale, che contribuisce ad arredare il giardino con raffinatezza e può essere utilizzata per diverse funzioni.

Una casetta in legno naturale è ideale per allestire un ambiente ricreativo per i più piccoli oppure per creare un locale usufruibile in diversi modi, anche come ufficio o abitazione aggiuntiva.

Le casette in legno sono sicure e certificate, inoltre vengono prodotte con legname proveniente da aree forestali tracciabili e gestite in maniera sostenibile.