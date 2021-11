Incidente tra due veicoli, chiusa la SS16 direzione Porto di Pescara

La strada Statale 16 direzione del Porto di Pescara, al km 1700 è provvisoriamente chiuso a causa di un incidente tra due veicoli. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo per Porta Nuova-Università in direzione mare. Sul posto sono presenti l'Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.