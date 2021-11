Il Delfino cade al Manuzzi: Cesena-Pescara 1-0

All’Orologel Stadium Dino Manuzzi il Pescara perde il terzo scontro-diretto della stagione contro il Cesena. I padroni di casa si sono imposti per 1-0 grazie all’autogol di Nzita a 8 minuti dalla fine.

LA GARA: Il tecnico Viali si schiera con un 4-3-2-1 con Benedettini in porta; Ciofi e Favale terzini con Mulè e Gonnelli centrali; a centrocampo Missiroli, l’ex biancazzurro Rigoni ed Ardizzone alle spalle dei trequartisti Berti e Caturano. Davanti l’unica punta bianconera è Bortolussi.

Il Pescara di Auteri si schiera con un 4-3-3 molto differente rispetto a quello visto contro il Teramo in Coppa Italia. In porta c’è Sorrentino; in difesa l’ex Drudi con Ingrosso mentre Cancellotti terzino destro e Nzita sulla sinistra; a centrocampo il giovane Pompetti supportato da Rizzo e Memushaj mentre il tridente offensivo è composto da Galano-Ferrari e D’Ursi.

Partono forte i padroni di casa, dopo un solo minuto di gioco con un calcio franco dalla trequarti; cross di Favale in area di rigore per colpo di testa di Gonnelli che finisce alta sopra la porta. Tre minuti dopo arriva anche il primo tiro degli ospiti, con D’Ursi, che calcia dal limite dell’area con Benedettini che para centralmente. All’8’ altra chance per la squadra di Auteri, sempre con D’Ursi che entra in area di rigore e fa partire un tiro troppo alto che finisce in curva. La gara è molto equilibrata e tattica con poche occasioni da gol ma al 33’ si rivedono nuovamente i biancazzurri nella metà campo del Cesena: Nzita serve D’Ursi dai 25 metri e calcia nuovamente dal limite un tiro rasoterra che finisce al lato del secondo palo.

Al 36’ il Pescara va vicina al gol del vantaggio: Pompetti si accentra e calcia anch’egli da fuori area sul primo palo, Benedettini si distende e con la mano di richiamo mette la sfera in corner. Il primo tempo termina 0-0 tra Cesena e Pescara. Nella ripresa la prima occasione è per i bianconeri con Caturano che calcia dalla distanza verso il primo palo, palla sul fondo. Al 56’ il Cesena va vicino al gol: Bortolussi si libera dalla marcatura di Ingrosso, calcia dalla distanza sul secondo palo ma la sfera termina sul fondo. Due minuti dopo primo cambio per Auteri: dentro De Marchi al posto di Ferarri. Al 60’ i padroni di casa si rendono ancora pericolosi: Missiroli fa partire un cross verso l’area di rigore, colpo di testa di Caturano che colpisce il palo esterno e la sfera termina nuovamente sul fondo.

Al 68’ altra chance per la squadra di Viali: nuovo cross di Missiroli verso l’area, Ingrosso allontana la sfera con un colpo di tacco, non è finita perché Tonin, entrato al posto di Berti, calcia sul secondo palo ma Sorrentino è reattivo allontanando la conclusione avversaria. Al 75’ si rivede il Pescara: De Marchi si invola verso l’area di rigore romagnola, entra e calcia direttamente in porta, pallone deviato da un difensore bianconero poi termina tra le braccia di Benedettini. All’82’il Cesena passa in vantaggio: Tonin serve l’argo sulla destra per Candela, entrato al posto di Ciofi, mette in pallone in mezzo trovando la deviazione di Nzita mettendo il pallone nella propria porta: 1-0.

All’86’occasione per il Pescara: cross di Nzita verso l’area di rigore, Benedettini allontana la palla con i pugni, recupero di Cancellotti che calcia dal limite e termina in curva. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro Di Cairano mette la parola fine al match: il Cesena vince sul Pescara grazie all’autogol di Nzita e si porta al secondo posto in classifica a quota 28 punti mentre per il Pescara è notte fonda con la vetta che si allontana sempre di più. Sabato 13 novembre i biancazzurri torneranno di nuovo in campo, allo stadio Adriatico, per il derby contro il Teramo.

TABELLINO

CESENA-PESCARA 1-0

MARCATORI: 82' autogol Nzita (P)

CESENA (4-3-2-1): Benedettini; Ciofi (58’Candela), Mulè, Gonnelli, Favale; Missiroli, Rigoni (64′ Steffè), Ardizzone (81′Pierini); Berti (54′ Tonin), Caturano (80′ Munari); Bortolussi; All. Viali

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Rizzo, Pompetti, Memushaj (84’ Marilungo); Galano (77′ st Clemenza), Ferrari (58’ De Marchi), D’Ursi; All. Auteri

AMMONITI: Cancellotti (P), Steffè (C)

ESPULSI: /

ARBITRO: Di Cairano della sezione di Ariano Irpino