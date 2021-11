Montesilvano: le Forze dell'Ordine entrano nell'appartamento confiscato alla Camorra

Questa mattina la polizia locale e i carabinieri hanno forzato la serratura entrando nell'appartamento di via Isonzo 6, si tratta del quarto bene confiscato alla Camorra in due anni. Nell'alloggio composto da 4 vani, per un totale di circa 60 metri quadrati, vi abitavano persone attualmente in stato di detenzione per reati quali rapine, favoreggiamento della prostituzione e resistenza al pubblico ufficiale. L'immobile apparteneva inizialmente a un camorrista, ma in seguito al suo arresto è stato occupato abusivamente. L'alloggio è stato liberato grazie al lavoro prezioso della compagnia dei carabinieri di Montesilvano.

"Ancora una volta l'azione sinergica delle nostre forze dell'ordine ha ridato sicurezza e decoro al nostro territorio – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . Oggi è una data importante per la città, perché acquisiremo, nel nostro patrimonio comunale, un altro bene sottratto alla camorra e a breve formalizzeremo il passaggio con l'Agenzia nazionale dei beni confiscati. Questo è l'ennesimo segnale importante per ristabilire definitivamente la legalità in una zona a vocazione turistica. L'appartamento verrà utilizzato per fini sociali e verrà dato in gestione ad associazioni legata alle forze dell'ordine operanti in città".