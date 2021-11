Torna il derby Pescara-Teramo: info e prezzi biglietti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dieci giorni dopo la del Bonolis, in Coppa Italia di Serie C, torna il derby tra Pescara e Teramo. La gara si giocherà sabato 13 novembre (ore 17.30) allo stadio Adriatico. I biancazzurri sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Cesena (1-0), con la vetta della classifica sempre più lontana (-11 punti dalla Reggiana).

La società, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramati i prezzi dei biglietti per il derby. I tagliandi sono in vendita da oggi, martedì 9 novembre e si potranno acquistare in diversi punti:

#Online e #PuntiVendita VIVATICKET .

. Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69, da Martedì 9 Novembre.

Punto vendita botteghino, solo nel giorno della partita a partire dalle ore 10:00 fino al termine del primo tempo di gara.

PREZZI DEI BIGLIETTI

CURVA NORD: Tariffa unica 7,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA SUPERIORE LATERALE: intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro + 1,00 euro DI prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA INFERIORE LATERALE “GRADINATA“: Tariffa unica 9,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: intero 35,00 euro – 25,00 euro + 1,00 euro di prevendita

TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE: intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA VIP: intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita

POLTRONISSIMA: intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

( Ridotti: Donna, Over 60, Under 18, Div. Ab.)

CURVA SUD SETTORE OSPITI Tariffa unica 12,00 euro + 1,00 euro di prevendita con chiusura vendite fissata per Venerdì 12 Novembre, ore 19:00.

La Delfino Pescara 1936 invita tutti i tifosi a recarsi allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ con largo anticipo, al fine di evitare assembramenti e facilitare le procedure di verifica della documentazione necessaria per l’accesso all’impianto sportivo, nel rispetto delle normative sanitarie ministeriali vigenti e dei protocolli F.I.G.C.

Si ricorda di occupare il posto assegnato sul biglietto e indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento sportivo.

In caso di mancata esposizione del green pass non sara’ possibile accedere nell’impianto sportivo. Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accesso.