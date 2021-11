Il Natale è alle porte: disponibile in prevendita il nuovo panettone di Niko Romito

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ci piace pensare di poter accompagnare i nostri utenti in un percorso di evoluzione di acquisto da casa dei prodotti del Laboratorio Niko Romito. Vogliamo raggiungere in poche ore tutte le famiglie e le persone che oggi sono sempre più attente al cibo, alla salute e che per questo scelgono prodotti sani, bilanciati, buoni per tutti e disponibili tutto l'anno.

Siamo al tempo stesso produttori e distributori. Siamo protagonisti di una catena corta e piena di valore perché quello che ogni giorno produciamo fresco viene in poche ore confezionato e reso disponibile alla vendita e quindi alla spedizione. I nostri prodotti hanno una scadenza breve perché sono privi di conservanti, buoni "come fatti in casa" ma con un costante contenuto di innovazione tecnologica.

"Le relazioni di fiducia si costruiscono con il tempo. Giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Alla base del nostro lavoro c'è studio, ricerca, confronto e il desiderio di condividere i frutti della conoscenza gastronomica con un consumatore oggi ancor più consapevole. C'è bisogno di una evoluzione culturale all'insegna della qualità, del profondo rispetto del binomio cibo/salute e quindi della qualità della vita. Continueremo a lavorare su nuove referenze, a creare nuove ricette per migliorare e bilanciare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti, mantenendo alta l'attenzione sulla materia prima, sulla qualità, sulla pulizia dell'etichetta e sull'educazione alimentare.

Il futuro è ribaltare i paradigmi preesistenti ed esplorare nuove frontiere, anche attraverso il cibo. Buono, sano, per tutti." Niko Romito

Abbiamo lavorato sul design del nuovo negozio online, reso più agevole il percorso di navigazione, valorizzato velocità, comodità, semplicità, sicurezza e facilità di accesso da tutti i dispositivi per dare all'utente un e-commerce moderno e funzionale.



Sarà possibile effettuare acquisti singoli oppure optare per le degustazioni proposte dal Laboratorio Niko Romito. Abbiamo previsto una formula abbonamento, grazie alla quale scegliere i propri prodotti preferiti e ricevere ogni mese o bimestre il box personalizzato direttamente a casa senza dover riordinare.

Il nuovo e-commerce ospita tutti i prodotti confezionati del Laboratorio Niko Romito: il nuovo BISCOTTO CLASSICO, ultima novità del Laboratorio, un frollino delicato, leggero ma di grande personalità, friabile eppure senza burro, latte e derivati, privo di grassi animali e 100% biologico.

Il BISCOTTO DI GRAN CIOCCOLATO, il PANDOLCE nella sua doppia versione Classico e Gran Cioccolato che nel mese di dicembre in occasione del Natale si "veste" di rosso, la linea biologica e vegan delle confetture extra e nettari di frutta, certificati da Valoritalia 100% bio e vegan ok, corredati di descrizioni dettagliate e schede informative in un layout pulito e intuitivo, nello stile e con il linguaggio propri del Laboratorio Niko Romito.

A partire da oggi è inoltre DISPONIBILE IN PREVENDITA il PANETTONE NIKO ROMITO, nelle due tradizionali versioni: Classico, con canditi biologici e uva sultanina, e Cioccolato con scaglie di cioccolato e scorze di arancia biologica lavorata artigianalmente e candita a mano nel nostro Laboratorio per esaltare personalità, aromi, struttura, sapore e proprietà organolettiche del frutto.

Prodotto in edizione limitata, il Panettone incarna ed esprime perfettamente l'idea dello Chef Niko Romito sui grandi lievitati. Quattro lavorazioni dell'impasto, tre fasi di fermentazione, pasta cremosa, alveolata e soffice, dolcezza equilibrata. Il Panettone Niko Romito nasce dalla selezione delle migliori materie prime: Lievito madre dalla fermentazione delle uve del vigneto di Casadonna, farina di grano tenero biologica, tuorlo d'uovo da allevamento a terra, bacche di vaniglia Bourbon da agricoltura biologica, burro di latteria, miele di agrumi, uvetta sultanina, scorze d'arancia artigianali, pregiato cioccolato monorigine Tanzania 68% in scaglie e una emulsione di mandorla biologica siciliana che sostituisce una parte del burro e rende il Panettone più leggero e digeribile.

Per acquistare da oggi in prevendita il PANETTONE NIKO ROMITO sul nuovo shop online, con spedizioni con corriere espresso a partire dal 29 novembre, clicca qui. Disponibile in tiratura limitata. L'assenza di conservanti e il ridotto utilizzo di burro a favore di grassi vegetali determinano una data di scadenza del Panettone di circa 60 giorni.