L'amministrazione comunale di Pescara ha pubblicato il bando per i Mercatini di Natale e soprattutto per il triennio 2021-2023. I mercatini caratterizzeranno esclusivamente i prodotti locali e nazionali, con vendita di articoli non alimentari e tipicità enogastronomiche esclusivamente riferibili alla tradizione festiva natalizia e comunque in numero di stands (casette) non superiore al 20% della complessiva offerta commerciale.

I mercatini inizieranno dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e verrà allestito nel tratto di corso Umberto I, dall’incrocio con il corso Vittorio Emanuele II, in particolar modo dalla Piazza del Sacro Cuore, fino all’incrocio con la via Sulmona, per una lunghezza dell’area di circa 240 m lineari.

L'area verrà allestita con casette di legno tutte identiche fra loro, con caratteristiche meglio specificate nella relazione allegata e comunque di altissimo profilo estetico funzionale, complete di addobbi e luci natalizie, nonché delle prescrizioni anticontagio da Covid-19.

CLICCA QUI PER IL BANDO CLICCA QUI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE