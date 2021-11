Nuova Piazza a Villa Carmine, il Consiglio Comunale approva il progetto

Il Consiglio comunale di Montesilvano ha approvato all'unanimità la delibera per la realizzazione di una nuova piazza a Villa Carmine, un'area pedonale denominata largo Beniamino Di Blasio, in memoria di un residente di Villa Carmine, molto conosciuto in città e apprezzato per le sue qualità umane. La piazza sorgerà all'incrocio tra via Don Giovanni Minzoni e via Madonna del Carmine. Gli interventi previsti sono finalizzati a migliorare la circolazione stradale, i percorsi pedonali del quartiere, a realizzare uno spazio pubblico vivibile ed utilizzabile anche per gli eventi ricorrenti nella zona e a sistemare il verde pubblico.

"Da anni il quartiere attendeva questa riqualificazione – afferma il consigliere comunale Feliciano D'Ignazio - . Con la nuova piazza verrà sistemata anche la viabilità di tre strade che vi confluiscono via Giovi, via don Minzoni e via Madonna del Carmine attraverso la realizzazione di una rotatoria. Al momento dov'è prevista la piazza c'è un'area verde, lo slargo sarà pavimentato in betonella e porfido fino ad ottenere un effetto bicolore. Inoltre sono previsti degli arredi urbani costituiti da sei panchine, una fontana potabile e anche un parcheggio con dieci posti auto. Lo spazio che andremo a riqualificare è circondato da abitazioni costruite recentemente e vuole essere una risposta alla crescente domanda di "vivibilità" urbana" e alle molte attività estive sia della Parrocchia Beata Vergine Maria del Carmelo sia delle associazioni locali".