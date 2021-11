Montesilvano, in arrivo un milione e mezzo di euro per la ristrutturazione di Palazzo di Città

Dopo il finanziamento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici della città il presidente della Regione Marco Marsilio ha scritto al sindaco Ottavio De Martinis, comunicando l'arrivo di un altro contributo di 1.487.812,50 euro per la realizzazione di un intervento antisismico sul Palazzo di Città, sede della funzione strategica del Coc (Centro operativo comunale). Entro un mese l'amministrazione dovrà dare incarico a un professionista per la redazione del progetto, la cui esecuzione avrà la durata di 36 mesi.

"Arriverà a breve il finanziamento di circa un milione mezzo per la riqualificazione sismica del Palazzo comunale, in quanto sede del Coc – spiega il vice sindaco e assessore alla protezione civile Paolo Cilli - . Il nostro è un edificio realizzato nel corso degli anni sia in sopraelevazione che in ampliamento e con questo contributo lo adegueremo sismicamente. Questo è un altro finanziamento che siamo riusciti a intercettare a che va ad aggiungersi a quello preso per la riqualificazione strutturale delle scuole di circa tre milioni in sette plessi scolastici. L'attenzione del governo sulla sicurezza è molto alta per i nostri cittadini, per gli studenti e per coloro che lavorano nel Centro operativo comunale. Oltre alle ristrutturazione tramite interventi mirati attraverso il cosiddetto 110 sisma bonus, c'è un'accortezza particolare da parte del governo anche per la salute degli edifici pubblici" .