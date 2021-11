Poste Italiane, Via Passolanciano - Pescara

Vorrei segnalare la filiale di Poste Italiane situata lungo Via Passolanciano per probabili gravi disservizi e violazioni delle norme anti-covid.

Le norme anti-covid sembra non vengono rispettate ma soprattutto pare che non vengano fatte rispettare. Sembra non ci siano controlli: la gente entra in massa dentro la filiale e gli operatori non direbbero niente, lascerebbero le porte aperte consentendo la formazione di veri e propri assembramenti.

Inoltre, è scandaloso come, su 8 sportelli, solo 3 siano aperti (anche negli orari di punta)! Il personale sembra essere impreparato: su 3 impiegati, uno per sportello attivo, solo 2 pare lavorino. Ci sarebbe sempre, infatti, quel dipendente che si alza e smette di lavorare per tornare solamente 20 minuti dopo. Tutto ciò, oltre a influire sul tempo di attesa, incide notevolmente sull’assembramento che si crea all’interno della filiale. Ora che è inverno e uno si può coprire, fanno aspettare la gente dentro; prima, che faceva caldo e le persone rischiavano seri colpi di calore, facevano attendere i clienti fuori. Anche questa gestione è incomprensibile.

Mi congratulo soprattutto con i gestori e il management, assunto non so dove e su quali basi di competenze. Chiunque sa bene che questi disservizi che dimostrerebbero la non professionalità e non capacità di lavoro, si traducono in grosse perdite per l’azienda (monetarie ma anche di reputazione).

Se si visita la scheda google della filiale, infatti, notiamo come, su 35 recensioni, tutte siano con una stella! C’è chi denuncia la maleducazione del personale, chi sottolinea la lunga attesa dovuta sempre al personale impreparato…). Viene da chiedersi? Ma Poste Italiane ci tiene veramente a offrire un buon servizio al cliente? La risposta sembrerebbe chiara