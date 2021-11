Montesilvano: al via i rimborsi dei libri scolastici

L'amministrazione comunale di Montesilvano per l'anno scolastico 2021/2022 ha previsto un rimborso per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l'utilizzazione dei fondi statali.

Tra i requisiti per l'ammissione al contributo l'appartenenza dell'alunno o studente a un nucleo familiare con reddito derivante dall'applicazione del valore ISEE pari o inferiore ad €. 15.493,71. Il reddito ISEE di valore superiore è causa di esclusione dal beneficio, la residenza nel Comune di Montesilvano. La spesa massima rimborsabile è pari al costo dei soli libri di testo obbligatori per la classe e sezione frequentata dall'alunno nell'anno scolastico 2021/2022 esclusi atlanti, vocabolari, testi consigliati e materiale didattico e di cancelleria.