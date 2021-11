Montesilvano, al Magister Village arriva la Scuola Calcio Femminile

Una nuova realtà sportiva prende forma a Montesilvano presso il Magister Village (Via Vestina 346): il prossimo weekend, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28, è in programma la due giorni di Open Days della Scuola Calcio Femminile per bimbe dai 5 ai 12 anni.

Nel dettaglio, appuntamento sabato 27 novembre dalle 15,30 alle 17 e domenica 28 dalle 11 alle 12,30.

Il Magister Village, ex Maracanà Centro Sportivo, allarga dunque i suoi orizzonti e si apre al calcio femminile che si unisce alla già lunga attività calcistica, tennistica e di padel negli ultimi tempi.

Il nuovo percorso formativo di Scuola Calcio femminile, si presenta vasto ed eterogeneo: è infatti strutturato e seguito da ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? e ???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ????????????????????????????, tutti altamente qualificati ed abbraccerà, oltre allo sport, progetti sociali, di pari opportunità ed inclusione.

Il corso partirà a dicembre e si concluderà a giugno; inoltre per le ???????????????????? ???????? ????????????????????????????????, sarà completamente ???????????????????????????????? e ???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????.

La Scuola Calcio Femminile è pensata ad hoc per le bambine dai 5 ai 12 anni con la possibilità di potersi ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????? ????????????????????????????????.

Tra i protagonisti attivi di questo nuovo progetto, anche l’ex calciatore Andrea Gessa noto a Pescara per aver militato nel club biancazzurro dal 2009 al 2012:

“La ragione per la quale ho accettato di partecipare a questo progetto è legata principalmente a 3 fattori: il primo senz’altro è legato al mio carattere da sempre aperto alle novità ed alle START up in generale; mi piace costruire qualcosa partendo da una buona idea. Mi piacciono le cose utili e fatte con professionalità, e ho da subito riscontrato in questo progetto un’idea fatta per bene da persone per bene in un bellissimo ambiante. Il secondo è sicuramente legato alla stima personale e professionale che Michele mi ha sempre dimostrato e credo che quando un amico ti chiede una mano sia un dovere provarci …. Il terzo è la finalità sociale del progetto. Indipendentemente dai ruoli e dal tempo che potrò dedicare alla causa -conclude Gessa- ho voluto legare la mia immagine ad un mondo in grande crescita (quello del calcio femminile) nel quale credo molto, e al quale spero di saper trasferire la mia esperienza tecnica ed organizzativa”.

Il Responsabile della Scuola Calcio Femminile del Magister Village, Michele Galanti, aggiunge:

“Ho sempre creduto nel futuro dello sport femminile e soprattutto nel collegamento con progetti sociali e di inclusione. Sarà una scuola calcio femminile dove al centro ci sarà sempre la bambina e la ragazza, con il pensiero di formarla sotto l’aspetto sociale, umano e sportivo. Il nostro obiettivo è quello di cercare di sviluppare un movimento intorno al calcio femminile, che ci dia la possibilità di crescere e di avere un futuro. Per questo motivo la scuola calcio Magister sarà completamente gratuita, grazie al centro sportivo Magister Village di Montesilvano che ha creduto immediatamente nel nostro progetto. Ho cercato in tutti i modi di avvalermi di collaboratori competenti e soprattutto con la passione nel cuore, professionisti nei loro campi, che hanno creduto nell’idea di creare una nuova scuola calcio femminile innovativa. Colgo l’occasione per invitare tutti alla due giorni di Open Days, saranno due giorni di festa tra giochi, gadget, sorrisi e felicità”.