Scuola Calcio femminile Magister Village, a Montesilvano parte l’avventura

Apre ufficialmente le porte del campo la scuola calcio femminile del Magister Village di Montesilvano. Dopo i due Open Days dello scorso weekend, la struttura sportiva è pronta ad accogliere le bambine iscritte.

Due belle giornate che hanno visto le più piccole, in età compresa tra i 5 e gli 11 anni, cimentarsi col pallone all’insegna del puro divertimento.

Divertimento e gioia che hanno portato tutte le bambine partecipanti alla due giorni a iscriversi per continuare l’esperienza sportiva ed educativa,

E’ infatti questo lo spirito con cui la Scuola Calcio femminile vuole iniziare un nuovo percorso che include anche progetti e iniziative a carattere sociale; fondamentali in tal senso, le partnership la Fondazione Anffas Pescara La Gabbianella e l’associazione Plastic Free.

Il Magister Village di Montesilvano dunque, apre le porte al calcio femminile ampliando la numerosa offerta sportiva al suo interno.

Glauco Gasparini, responsabile del Magister Village: “Grazie a Michele Galanti, alla sua visione ed esperienza, abbiamo fatto anche questo passaggio. Ho sempre creduto in un servizio trasversale in quanto non esistono discipline che vengono svolte solo da ragazzi o solo da ragazze: E’ una bella sfida dato che il calcio femminile è diventato un movimento diffuso ed era giusto iniziare a percorrere questa strada; sono contento di farlo con un professionista e spero che il suo entusiasmo riesca a coinvolgere tutti le ragazze che hanno dimostrato di voler proseguire in questo senso”.

Le iscrizioni alla scuola calcio femminile sono aperte, per informazioni: 345 3396017