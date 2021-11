Code nelle Hub Vaccinali, la Consigliera Stella chiede alla Regione più attenzione

“Purtroppo le code e i disagi al centro vaccinale di Città Sant’Angelo non sono di certo l’unico caso regionale. I cittadini ci attenzionano quotidianamente le diverse criticità che riguardano la campagna vaccinale di questi giorni e le stesse problematiche riscontrate all’Outlet ed a Pescara nei giorni scorsi sono facili da ravvisare anche a Chieti, Ortona e in diversi altri hub vaccinali della nostra Regione. Quanto sta accadendo però rischia di mettere a repentaglio questa importante fase della campagna anti-Covid perché in tanti, scoraggiati dalle lunghe ed estenuanti code, abbandonano l’idea di vaccinarsi; questo aspetto non può assolutamente essere sottovalutato”.