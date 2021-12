L'Amministrazione comunale di Montesilvano nelle scuole con il progetto "Sentinelle della Civiltà"

Il 3 dicembre nel 1992 l'Onu ha istituito la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità con lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale e di prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale, stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante e di contribuire al superamento di ogni forma di razzismo e di esclusione. Il 30 giugno 2011 il Comune di Montesilvano fu uno dei primi in Abruzzo ad aderire alla convenzione Onu. Per ribadire l'importanza di questa giornata domani 3 dicembre l'Ufficio Disabili, attraverso Claudio Ferrante, andrà nelle scuole con 175 ragazzi delle terze medie per un totale di 8 sezioni dell'Istituto comprensivo Troiano Delfico. Il progetto andrà avanti anche lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021.

"Dal 2011 abbiamo fatto tanta strada grazie anche all'Ufficio Disabili, unico in Italia, che ogni giorno lavora per sgretolare le barriere culturali e architettoniche e per costruire un mondo più inclusivo, accessibile e sostenibile per tutti – spiega il sindaco Ottavio De Martinis che in passato ha ricoperto all'interno del Comune, di Montesilvano anche il ruolo di assessore alle Politiche sociali - . La scelta di istituire nella nostra amministrazione un consigliere delegato alle Politiche per le Disabilità è stata necessaria per guardare con più attenzione e cura alle persone disabili.

L'ultimo obiettivo, grazie alla determinazione del consigliere Manganiello e a quella di Claudio Ferrante, è stato raggiunto con il ripristino dell'Ufficio di Medicina Legale all'interno del nostro distretto sanitario. In questi anni sono state tante le iniziative attuate da Mare senza barriere, elogiata anche dal ministro Stefani come "modello da esportare in tutta italia a Mare per tutti, in collaborazione con gli stabilimenti balneari dove gli ombrelloni sono gratuiti per i turisti disabili; inoltre Sos Sordi, il trasporto a chiamata con Tua per eliminare le barriere culturali e tante altre azioni per le persone con disabilità".