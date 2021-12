Gennaro Varone inaugurerà i concerti di Natale

Domani venerdì 3 dicembre 2021, presso il Teatro Circus di Pescara, si terrà l'atteso concerto di Gennaro Varone, "Le nostre parole", a sostegno di A.M.I.C.O. Onlus.

Il pubblico atteso prenderà parte al concerto dell'autore e musicista sostenendo la realtà associativa dedita, da anni, al miglioramento della qualità della vita dei pazienti con patologie importanti in età pediatrica.

L'evento inaugura la stagione dei concerti natalizi a teatro all'insegna della beneficenza, tratto caratteristico dell'impegno musicale di Gennaro Varone che, in collaborazione con Marisa Auletta, presidente dell'A.M.I.C.O. Onlus, e Andrea Mascitti, presidente della Società italiana di Cultura, è alla conduzione di una squadra di giovani musicisti e personalità da sempre attive nel settore della promozione sociale.

Prenderanno parte all'evento i componenti della Q-Band così formata: Gennaro Varone, voce e chitarra; Marco Corneli, chitarra, armonica, cori; Maria Michela Varone, tastiere; Elena Polidoro, voce e cori; Giacomo Chiulli, batteria; Sara Costantini, basso elettrico.

Varone ha composto interamente i ventidue brani che potranno essere ascoltati domani sera. Le canzoni per l'autore nascono da un'idea, un sentimento la cui bellezza risponde al desiderio di essere comunicata agli altri.

I contenuti dei testi accolgono temi di carattere sociale, altri raccontano le cromie, i chiaro-scuri dei sentimenti, delle sensazioni dell'individuo comunicati in maniera diretta e che, dunque, consentono, ad un tempo, di iniziare un percorso di introspezione, di comprensione del proprio sé.

L'acquisto dei biglietti, sarà possibile solo fino a poche ore prima dell'inizio dell'evento, sulla piattaforma www.ciaotickets.com o nelle seguenti tabaccherie convenzionate:

PESCARA: Tabaccheria Torlontano, Corso Vittorio Emanuele n. 22, Tabaccheria Paolini, via Rio Sparto n. 106, Tabaccheria Camaioni, via B. Croce n. 199, E-Cart, Viale Pindaro n. 77, Tabaccheria Gisella, via Marconi n. 93, Felice Caffè, via Nazionale Adriatica Nord n. 375.

CHIETI: Tabaccheria Malandra, piazza Giuseppe Marconi n. 23, Tabaccheria Candeloro, via Giuseppe Verdi 45 c/o il Centro Commerciale Levante n. 345, Tabaccheria Fantasy, via Capestrano n. 24, Tabaccheria Angolo della Fortuna, Vico dei Veneziani n. 2.