Al via gli Open Day dell'istituto comprensivo Pescara 5

L’Istituto Comprensivo Pescara 5 si prepara a una serie di Open Day da non perdere. Da sabato 4 dicembre a domenica 16 gennaio, le famiglie che vorranno visitare i locali delle scuole e conoscere la ricca offerta formativa dell’Istituto, saranno accolte nel pieno rispetto delle norme anti Covid e del protocollo di sicurezza. Gli ingressi saranno contingentati e possibili solo attraverso prenotazione da effettuare sul sito web della scuola.



Aprirà le porte la Scuola Secondaria di I grado Rossetti che accoglierà, nella sede di via Raffaello, a partire da sabato 4 dicembre alle ore 10.00, tutte le famiglie che vorranno conoscere le tantissime attività svolte. Gli altri appuntamenti sono previsti l’11 e il 18 dicembre alle 10.00 e, il 15 gennaio, alla stessa ora.



I docenti hanno predisposto una serie di laboratori legati alle materie e agli argomenti studiati nel corso del triennio: letteratura, scienze, arte, tecnologia, riservando una speciale attenzione alle lingue e alla musica, fiori all’occhiello dello storico istituto pescarese.

Inoltre i bambini avranno modo di sperimentare da vicino le peculiarità della sezione digitale,

ormai al secondo anno di attività.

I genitori e gli alunni saranno ricevuti dai docenti e accompagnati dagli studenti che mostreranno loro gli spazi e le molteplici attività.

Nell’offerta formativa del Comprensivo 5, oltre ai progetti di accoglienza e continuità, sono presenti percorsi di educazione motoria (campionati studenteschi, pallavolo, basket, bowling, canottaggio, vela), c’è spazio per il Coding (pensiero computazionale), per i progetti di

matematica, per il Clil (insegnamento di materie in lingua inglese), per la partecipazione a concorsi di poesia e scrittura nazionali, per iniziative dedicate alla lettura ad alta voce (in collaborazione con il Salone del libro di Torino). La lingua e la musica, inoltre, vengono potenziate attraverso progetti curriculari ed extracurriculari che permettono di ottenere certificazioni.



La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria riceveranno le famiglie secondo il seguente calendario:



Scuola dell’Infanzia

Gioberti 15 dicembre/ 12 Gennaio



Cavour 16 dicembre/18 Gennaio

S.Filo 16 dicembre/ 18 Gennaio

Ore 17,00/18,30



Scuola Primaria

Gioberti 18/ 19 dicembre /15 Gennaio



Cavour 18/19 dicembre/15 Gennaio



Piano T 12 dicembre/ 16 Gennaio

Ore 10,00/12,00



Gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Pescara 5 sono pronti a trascorrere, in

compagnia dei visitatori, giornate all’insegna della cultura e dell’innovazione.