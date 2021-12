Strada Parco, i lavori verranno completati

I lavori sulla Strada Parco verranno completati. Ad annunciarlo è il Sindaco di Pescara Carlo Masci, con un past su Facebook, dopo l'appello presentato al Consiglio di Stato dai Comuni di Pescara, Montesilvano e la TUA, la Società che si occupa dei trasporti pubblici, contro l'ordinanza del TAR che aveva sospeso il provvedimento del Ministero. Queste le parole del Primo Cittadino:

"Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune di Pescara (della TUA, del Ministero e del Comune di Montesilvano) contro l'ordinanza del TAR che aveva sospeso il provvedimento del Ministero per il completamento dei lavori sulla strada parco. Adesso i lavori potranno concludersi, dopo tre mesi di sospensione forzata, per permettere a Pescara di andare verso quel percorso di mobilità pubblica a zero impatto ambientale. Ogni giorno a Pescara entrano centomila auto, di cui quarantamila da nord, per noi la mobilità green non è una opportunità, ma una necessità."