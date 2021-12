Giornata Internazionale del Volontariato 5 dicembre 2021

In occasione della 36esima Giornata Internazionale del Volontariato, indetta dalle Nazioni Unite, celebriamo la dedizione e l’impegno di tutti i Volontari che ogni giorno, volontariamente e consapevolmente, si pongono a servizio delle nostre comunità. Volontariamente perché senza alcuna costrizione; consapevolmente perché informati e formati al fine di assicurare assistenza e sostegno qualificati e specifici e contribuire alla costruzione di comunità sempre più forti, resilienti e inclusive

Sono oltre 6 milioni i volontari stimati operativi in Italia, di cui 4 milioni attivi attraverso gli Enti del Terzo Settore che agiscono in diversi ambiti, dall’assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell’ambiente, dai servizi sanitari e socio-assistenziali all’animazione culturale, dai servizi di welfare istituzionale alla tutela del bene comune e la salvaguardia dei diritti negati.

Il Forum del Terzo Settore mette insieme le diverse anime che compongono questo mondo, per dare voce al Volontariato e creare spazi di confronto in cui possano emergere criticità e opportunità di crescita.

“Il Volontario presta il proprio servizio senza chiedere nulla in cambio e lo fa con una spinta straordinaria” – afferma il Portavoce del Forum del Terzo Settore Abruzzo Gabriele Perfetti. “A loro in questa giornata, va il mio pensiero e il mio ringraziamento per tutto l’impegno speso nell’aiuto agli altri. Fare volontariato fa bene anche a noi stessi, aumenta la capacità di relazione e cambia il nostro modo di vedere le cose. In altre parole, Volontariato è la convinzione che ognuno di noi può fare qualcosa per la comunità.”