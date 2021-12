Discoteche: nei giorni festivi chiusura alle ore 4:00 del giorno successivo

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato la nuova ordinanza sugli orari di apertura e chiusura delle discoteche in possesso di autorizzazione ex artt. 68 e 80 TULPS per l’intrattenimento danzante, autorizzate all’apertura sulla base di disposizioni nazionali o regionali.

Come per i locali adibiti alla vendita o simmonistrazione di bevande alcoliche e cibo anche questo nuovo ordinamento entrerà in vigore domani, lunedì 6 dicembre 2021 sino a domenica 12 dicembre 2021.

GLI ORARI

Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo per le discoteche che si trovano nella zona limitrofa di Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis; Confermati anche gli orari del venerdì, sabato e prefestivi: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo sempre per la medesima zona.

Per le discoteche che si trovano nelle "Altre zone della città", comprese anche gli stabilimenti balneari, nelle giornate del sabato e nei giorni prefestivi: dalle ore 06:00 alle ore 04:00 del giorno successivo; In un altro giorno della settimana a scelta dell’esercente: dalle ore 06:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, previa comunicazione, a mezzo pec, con almeno 48 ore di preavviso al Comando di Polizia Municipale e al SUAP del Comune; Tutti gli altri giorni dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

Per le attività che si trovano in tutta la città in possesso di autorizzazione temporanea, in deroga ai limiti massimi di immissione sonora per attività temporanee di intrattenimento danzante e spettacoli all’aperto avranno la seguente fascia oraria: per un massimo di 4 ore, e comunque non oltre le h 24.00.

OBBLIGHI PER TITOLARI

I titolari o gestori delle discoteche dovranno rispettare le seguenti normative:

di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio; di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione; di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;

3. Il divieto di stazionamento, dall’orario di chiusura e fino alle ore 06:00 del giorno successivo, limitatamente alla cd. “Zona limitrofa a Piazza Muzii”, e precisamente Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis. Consentendo, nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti.

SANZIONI

Per il mancato rispetto degli orari citati pocanzi verrà applicata una sanzione amministrativa che va dai 1500,00 ai 10,000 euro mentre l'inosservanza sia degli obblighi che del divieto di stazionamento, previsti per i titolari verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 25,00 ai 500,00 euro con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.