Da lunedì mascherina obbligatoria in alcune zone di Pescara

Da lunedì 6 dicembre, per tutto il periodo natalizio, in alcune zone della città di Pescara si dovrà indossare obbligatorialmente la mascherina all'aperto. Nella mattinata di ieri il Sindaco Masci ha ricevuto sia il Direttore Generale della ASL Parrruti che il Dottor Polidoro per discutere su questo scenario. Le zone interessate all'utilizzo della mascherina sono le vie del centro e quelle della movida dove c'è concentrazione di persone e possibili assembramenti. Nell'ordinanza verranno specificate le vie interessate all'utilizzo della mascherina.

Dunque dopo le grandi città come Milano, Bologna ma anche in Abruzzo come a Chieti, a Pescara si dovrà indossare la mascherina. Queste le parole del Primo Cittadino Carlo Masci a Rete8:

"Questa mattina ho incontrato nel mio studio il Direttore Generale della ASL, il Dottor Parruti ed il Dottor Polidoro per parlare del discorso delle mascherine. Mi hanno detto che per luendì mi faranno avere una nota sepcifica in cui puntualizzeranno le motivazioni per cui ritengono necessarie le mascherine nelle zone, potenzialmente, dove c'è la massima concentrazione di pensone nelle zone centrali ma anche nelle altre zone della città dove effettivamente ci sono assembramenti oppure non riescono a mantenere la distanza.

Le zone saranno quelle centrali, pedonali e della movida dove c'è la concentrazione delle persone. Come fa un cittadino a capire dove mettere la mascherina oppure no? Nell'ordinanza verrano specificate le vie, no nlasceremo nulla al caso. In ogni caso, quando fuori da quelle aree ci saranno persone vicine che non riusciranno a mantenere la distanza dovranno necessariamente mettere la mascherina anche all'esterno. Questo per stare tranquilli, nel senso che il ragionamento fatto dagli operatori sanitari e medici della ASL è quello di garantire sicurezza ai cittadini in quelle zone dove c'è possibilità di concentrazione per trascorrere il Natale in maniera tranquilla.

Questo provvedimento, salvo situazioni diverse, durerà per tutte le feste natalizie fino al 6 gennaio o intorno a quel periodo, perché le persone sapranno di poter stare traquilli per poter passeggiare per il centro ed effettuare acquisti tranquillamente e frequentare gli spazi pubblici della città.

Sia il Dottor Parruti che Polidoro mi hanno garantito che entro mezzogiorno mi faranno sapere la loro nota su cui baserò l'ordinanza, perché i provvedimenti dovranno essere motivati. Ogni provvedimento, che ho emesso soprattutto sulle vicende legate al Covid, hanno sempre avuto motivazioni corpose perché la sicurezza dev'essere garantita e soprattutto i provvedimenti dovranno essere assolutamente compresibili per tutti.

Nelle discoteche bisogna controllare di più perché si è troppo affollati? Lo dico da due anni: la prima garanzia è data dalle persone e dalla responsabilità dei cittadini. Nelle discoteche dovrebbero controllare i gestori quali sono le situazioni all'interno. La Questura fa molti controlli perché il Comitato per la Sicurezza, che si riunisce ogni settimana, ha dato delle indicazioni precise e le Forze dell'Ordine sanno dove e come controllare e so che questi controlli avvengono regolarmente. La responsabilità di ciascuno è fondamentale così come è fondamentale la responsabilità dei gestori di qualsiasi attività. La mscherina è fondamentale all'interno, oggi con il Dottor Parruti ed il Dottor Polidoro abbiamo osservato questo: c'è un certo rilassamento rispetto alle necessità di pulizia, distanziamento, mascherina e purtroppo il virus sta tornando in maniera prepotente se non in maniera aggressiva come in passato perché i vaccini hanno fatto la loro parte. I vaccini garantiscono una sicurezza su questo virus che continua ad incidere in maniera pesante."