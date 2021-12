Mascherina obbligatoria, il Sindaco Masci ha firmato l'ordinanza

Il Sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza che dispone l'obbligo dell'utlizzo della mascherina all'aperto sia nel Centro storico della città che nel pieno centro. L'ordinamento entrerà in vigore domani, martedì 7 dicembre, sino al 31 dicembre 2021.

Le zone interessate della città sono le seguenti: vie e piazze ricomprese nel quadrilatero tra: Corso Vittorio Emanuele II (nel tratto tra Via De Amicis e Via Genova) – Via De Amicis – Viale della Riviera e Lungomare Matteotti (nel tratto tra Via De Amicis e Via De Sanctis) - Via Genova - Via De Sanctis (Planimetria A);

Centro storico, nelle vie e piazze di seguito elencate: Via delle Caserme - Largo dei Frentani -Via dei Bastioni – Corso Manthonè - Via Catone – Via Corfinio – Via Petronio – Via E. Flaiano – Piazza dell’Unione – Piazza Garibaldi (Planimetria B).

Sia i bambini sotto i 6 anni che le persone affette da disabilità o patologie impompatibili saranno esenti dall'obbligo dell'utilizzo della mascherina. I cittadini che non rispetteranno l'ordinanza saranno soggetti ad una sanzione dai 400 ai 1000 euro.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA