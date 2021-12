Attenzione alle truffe Enel

I cittadini di Pescara stanno ricevendo delle telefonate da un numero con prefisso 085. Può sembrare che sia un ufficio di Pescara ma in realtà è un call center, spacciandosi per un ufficio Enel di Pescara proponendo modifiche, fissando un appuntamento con un loro incaricato per gli aggiornamenti delle tariffe.

Questi appuntamenti sarebbero preavvisavi sulle fatture ma in realtà non è così.

ATTENZIONE, NON RISPONDERE A QUESTO NUMERO TELEFONICO: +390852010235