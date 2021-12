Riaprono gli impianti sciistici, Marsilio: "Sarà una stagione meravigliosa"

Con un'intervista rilasciata a SkyTg24 il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha annunciato la riapertura degli impianti sciistisci dopo un anno e mezzo di chiusure dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Governatore ha dichiarato che la Regione ha dichiarato che gli indennizzi sono stati utilizzati con i propri fondi senza usufruire quelli dello Stato, dato che non erano previsti per il primo ma per il secondo anno. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo buone notizie dalle varie stazioni sciistiche che stanno riaprendo. Noi per altro, il primo anno, abbiamo indennizzato con i fondi propri della Regione, senza quelli dello Stato perché non li aveva previsti per il primo anno ma per la seconda chiusura delle stazioni sciistiche.

Sull'obbligo vaccinale:

"Vedo che nei sottopancia scorre una notizia, non so se mi sono spiegato male io sull’obbligo vaccinale. Non ho detto che sono a favore dell’obbligo vaccinale, che per altro non mi scandalizza, perché ci sono già una dozzina di vaccini obbligatori. Tanto per essere chiari senza fare un eccesso dello “spazio di semplificazione”, capisco che lo spazio nel sottopancia è poco ma ci tengo a chiarire: ritengo contraddittorio uno Stato che dice che tutto è facoltativo ma ti costringe e questo comporta una parte di popolazione ad un atteggiamento di sospetto e di diffidenza nei confronti delle Istituzioni.