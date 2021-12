Innovazione nell'addestramento edile: a Pescara arriva il simulatore Vortex

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tecnologia digitale e innovazione attraversano anche l’edilizia. E’ previsto per domani - nell’ambito di un più ampio tour di portata nazionale - l’arrivo a Pescara del simulatore di veicoli di cantiere Vortex Edge Max, un macchinario che riproduce in maniera fedele la plancia di comando di un mezzo di cantiere e mediante gli schermi in dotazione consente di riprodurre degli scenari operativi di lavoro.

Uno strumento in più per l’addestramento e lo sviluppo professionale delle maestranze edili. Ci sarà la possibilità di fare una sessione di prova di utilizzo sotto la guida di un docente esperto.

Appuntamento a domani, giovedì 16 dicembre 2021, presso il Formedil Pescara in strada Prati 29, dalle 08.30 alle 13.30.