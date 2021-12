Scuole dell'Infanzia e Primaria, pasto in sacchetta a causa dello sciopero nazionale

Nonostante lo sciopero nazione indetto per domani, giovedì 16 dicembre, dove aderiranno gran parte del personale come cuochi e adetti alla mensa, la società “Serenissima Ristorazione”, che si occupa per conto del Comune di Pescara del servizio di refezione scolastica, distribuirà domani agli alunni delle sole scuole dell’Infanzia e Primaria il pasto d’emergenza in un sacchetto che conterrà: 2 panini con il tonno (oppure prosciutto cotto o tacchino o alimento idoneo per le diete), mousse di frutta, biscotto dessert, bottiglietta d’acqua, tovagliolo, tovaglietta e cucchiaino.

A darne l'annuncio è stato l'Assessore alle Mense scolastiche Gianni Santilli, con un accordo con la società fornitrice che ha garantito il servizio ai bambini.