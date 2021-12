Poste Italiane, le pensioni del mese di gennaio saranno erogate a partire dal 27 dicembre

Le pensioni del mese di gennaio verranno erogate a partire dal 27 dicembre al 3 gennaio 2022. Ad annunciarlo è Poste Italiane, allo scopo di gestire adeguatamente l'accesso agli sportelli rispettando le normative anti-Covid. In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese di gennaio seguirà la seguente suddivisione alfabetica:

PER GLI UFFICI POSTALI APERTI 6 GIORNI:

Dalla A alla B lunedì 27 dicembre;

Dalla C alla D martedì 28 dicembre;

Dalla E alla K mercoledì 29 dicembre;

Dalla L alla O giovedì 30 dicembre;

Dalla P alla R venerdì 31 dicembre;

Dalla S alla Z lunedì 3 gennaio.

Nel caso degli Uffici Postali non aperti su 6 giorni si rappresenta quanto segue:

Apertura su 5 giorni : Apertura su 4 giorni: Apertura su 3 giorni: Apertura su 2 giorni:

da A a C giorno 1 da A a C giorno 1 da A a D giorno 1 da A a K giorno 1

da D a G giorno 2 da D a K giorno 2 da E a O giorno 2 da L a Z giorno 2

da H a M giorno 3 da L a P giorno 3 da P a Z giorno 3

da N a R giorno 4 da Q a Z giorno 4

da S a Z giorno 5

Per tutti gli Uffici Postali aperti in un'unica giornata in tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.