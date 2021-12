Juniores Pianella, altro successo e terzo posto in classifica

Un altro successo, questa volta per 4-2 contro Accademia Biancazzurra al Verrotti di Pianella e il terzo posto per Juniores Pianella si consolida a due giornate dal termine del girone di andata.

Per i ragazzi infatti, dopo la sosta delle feste, si torna in campo contro il Pro Tirino in trasferta e Valle del Fino in casa.

Dopo un inizio segnato da due sconfitte, i ragazzi di mister Salsetta hanno preso “confidenza” con le loro potenzialità inanellando vittorie su vittorie.

“Lo Scafa è sicuramente la più forte del girone e la sconfitta sul loro campo era da mettere a conto - dice mister Davide Salzetta – I ragazzi stanno benissimo e faccio loro i complimenti per l’impegno che dimostrano in allenamento e in campo; ciò mi rende orgoglioso di loro anche perché si divertono in campo e fuori. Obiettivi? Continuare così, cercando di migliorarsi sempre e ridurre il gap con lo Scafa; piano piano possiamo farcela”.