Istituto "De Cecco", 120 studenti concluderanno il proprio stage nelle aziende ristorative

“Sono 120 gli studenti delle classi quinte dell’ Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che domani, sabato 8 gennaio, concluderanno il proprio stage professionale in aziende ristorative, turistiche e ricettive iniziato lo scorso 20 dicembre e che ha visto la collaborazione e la disponibilità di strutture abruzzesi e pugliesi. Un’occasione che, nonostante la pandemia, la nostra scuola ha comunque voluto offrire ai ragazzi che tra qualche mese si diplomeranno per entrare nel mondo del lavoro o per l’università e ai quali abbiamo dato l’opportunità di confrontarsi con dei professionisti del settore e di far emergere il proprio talento, un modo, anche questo, per iniziare a uscire, anche psicologicamente, dall’emergenza per restituire ai nostri ragazzi un minimo di normalità e quotidianità”.

Lo ha detto la Dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro ufficializzando l’iniziativa.

“Di fatto siamo ancora nel pieno della tempesta pandemica e, al di là dei dati ufficiali forniti dalle Autorità, tutti noi conosciamo persone che hanno contratto il covid ma non con la virulenza drammatica delle prime ondate. Per questo il mondo del lavoro non si ferma e non si ferma neanche la scuola – ha spiegato la dirigente Di Pietro – e, per tale ragione, abbiamo deciso di rilanciare anche l’esperienza dello stage professionale per 120 studenti delle classi quinte che, dallo scorso 20 dicembre 2021, hanno svolto la propria attività in 78 Aziende ristorative, turistiche e ricettive convenzionate e distribuite tra Abruzzo e Puglia. Si tratta di una esperienza formativa di assoluto spessore, che li ha introdotti ancora più concretamente nel loro futuro professionale, nel mondo del lavoro reale, quello fatto di regole, professionalità e qualità, un’esperienza assolutamente fondamentale per completare il percorso didattico svolto ogni giorno nei Laboratori e nelle Aule.

Per i nostri diplomandi la partecipazione agli stage è stata peraltro un’ottima occasione per farsi conoscere, per far emergere il proprio talento e dimostrare ciò che hanno imparato, il proprio know how, per farsi notare in vista del prossimo inserimento nel mondo del lavoro. A seguire e coordinare gli stage in modo impeccabile sono stati il professor Vincenzo Gambino, coadiuvato dai docenti Walter Capriotti, Maria De Sanctis, Fabrizia D'Ambrosio e da 15 docenti Tutor, con una efficiente gestione dell’iniziativa, possibile anche per la preziosa collaborazione del personale ATA”.