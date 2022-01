Serie C, rinviata anche Vis Pesaro-Pescara

L'impennata di contagi dovuti dal Covid-19 che sta interssando l'intero mondo del calcio non si ferma. Solo nella giornata di ieri, nel campionato di Serie A non si sono disputate 4 gare a causa del blocco delle Asl per i troppi positivi all'interno dei gruppi squadra.

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, dopo aver rinviato la seconda giornata del girone di ritorno ha deciso di posticipare anche la terza di tutti e tre i gironi al 22-23-24 febbraio. Attualmente, come confermato dallo stesso Ghirelli in un'intervista rilasciata all'ANSA, sono 250 i tesserati della Serie C positivi al virus su 1700 club di Lega Pro.

Il Pescara, che in questo momento si sta allenando presso il Poggio degli Ulivi a Città Sant'Angelo agli ordini del tecnico Auteri e con 3 positivi al Covid, tornerà in campo direttamente il 23 gennaio, allo stadio Adriatico, contro l'Aquila Montevarchi alle ore 14:30 e la terza giornata di ritorno, contro la Vis Pesaro inizialmente in programma per sabato 15 gennaio sarà recuperata mercoledì 23 febbraio alle ore 21:00.

IL NUOVO CALENDARIO DEL PESCARA

4° GIORNATA DI RITORNO: PESCARA-AQUILA MONTEVARCHI (domenica 23 gennaio ore 14:30)

5° GIORNATA DI RITORNO: VITERBESE-PESCARA (domenica 31 gennaio ore 14:30)

RECUPERO 2° GIORNATA DI RITORNO: PESCARA-CARRARESE (mercoledì 2 febbraio ore 14:30)

6° GIORNATA DI RITORNO: PESCARA-GUBBIO (domenica 7 febbraio ore 14:30)

7° GIORNATA DI RITONO: REGGIANA-PESCARA (lunedì 14 febbraio ore 21:00)

8° GIORNATA DI RITORNO: PESCARA-VIRTUS ENTELLA (giovedì 17 febbraio ore 21:00)

9° GIORNATA DI RITORNO: FERMANA-PESCARA (domenica 20 febbraio ore 17:30)

3° GIORNATA DI RITORNO: VIS PESARO-PESCARA (mercoledì 23 febbraio ore 21:00)