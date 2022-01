Accordo raggiunto: Pescara avrà un secondo Hub Vaccinale presso l'ex polo direzionale De Cecco

Pescara avrà un altro Hub Vaccinale: dopo la stazione di Porta Nuova,è stato trovato l'accordo per l'utilzzo, al piano terra, dell'ex polo direzionale di De Cecco, che fu anche sede della Fater. In attesa del ritorno del Palafiere di Via Tirino, la città di Pescara usufruirà del complesso di De Cecco per continuare la campagna di somministrazione dei vaccini contro il Covid-19.

I locali al piano terra, con un ampiezza di mille metri quadrati, si presteranno alla finalità di collocare diverse linee di somministrazione. Secondo i tecnici della Asl si potrebbero raggiungere le 500 dosi giornaliere.