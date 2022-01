Screening studenti: in Abruzzo rilevati 1109 positivi su 46.198 test (a Pescara 222 contagiati)

Continua senza sosta la campagna screening dedicata agli studenti, in vista del ritorno a scuola previsto per domani, lunedì 10 gennaio. Nella giornata di ieri sono stati complessivamente 46.198 i test antigenici eseguiti ieri sera in Abruzzo. Attraverso questi tamponi sono emersi 1109 positivi al Covid, pari al 2.4%.

Nel dettaglio nella Asl di Pescara sono 222 positivi su 9972 test, pari al 2,2% (venerdì 7 gennaio erano 22 gli studenti che avevano contratto il virus). A Teramo, su 10.704 tamponi i casi emersi sono 271 pari al 2.5% (40 studenti erano stati rilevati venerdì 7 gennaio).

Nelle Asl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila sono stati eseguiti 11.017 test e rilevati 205 positivi pari all'1.8% (venerdì erano 48 positivi) mentre nell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti su 14505 test, i positivi individuati sono stati 411 pari al 2,8% (venerdì erano 57 positivi).