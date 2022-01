Montesilvano, al Parco della Libertà realizzati nuovi attrezzi del Calisthenics e giochi per bambini

L'amministrazione comunale sta riqualificando le attrezzature all'interno del Parco della LIbertà, grazie al finanziamento di 63.915,62 euro, ottenuto dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Nella mattina di ieri il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore al Verde pubblico Alessandro Pompei hanno effettuato un sopralluogo per verificare i lavori di ammodernamento delle infrastrutture dedicate alle attività sportive all'aperto, compreso il Calisthenics e i giochi per bambini. Finora sono stati installati 12 attrezzi in sostituzione di quelli in legno, ormai obsoleti, sfruttati e utilizzati praticamente fino al deperimento dei materiali e sono stati montati 4 giochi per bambini, la doppia altalena, una torre di arrampicata ed altri giochi di altissima qualità dotati di cuscinetti speciali. Il percorso ginnico è all'avanguardia, ogni attrezzo è dotato di codice qr code con le indicazioni di ogni esercizio propedeutico per l'altro.

"Sono iniziati i lavori riqualificazione del Parco della Libertà – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – con l'installazione di nuove strutture fisse per lo svolgimento di attività sportive a corpo libero, giochi per bambini, alcuni dei quali molto innovativi. La ditta a fine gennaio consegnerà i lavori, mentre il nuovo gestore sta effettuando gli interventi alla struttura in legno per la riapertura del bar e del ristorante nel mese di marzo. Il Parco della Libertà è uno dei parchi più grandi della città, con la presenza notevole di verde manutentato e curato. E' collocato a due passi dal mare e si colloca perfettamente in una strategia di accoglienza sia per gli abitanti della città sia per le migliaia di turisti che ogni anno si riversano sul nostro litorale".