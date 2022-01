Manoppello, incontro pubblico sul raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma

Mentre si attende la convocazione del Consiglio Comunale per decidere la costituzione di una Commissione speciale con finalità di indagine, inchiesta e studio sul progetto di potenziamento della rete ferroviaria presentato da Rfi, il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca promuove per sabato 15 gennaio (Sala Wojtyla, ore 17) un incontro pubblico, in presenza e online, per presentare la proposta progettuale alla cittadinanza con l'ausilio del personale tecnico del Comune.

"Dopo incontri, note, atti, interlocuzioni a vari livelli, ritengo fondamentale, alla luce della recente informativa di avvio della procedura di dibattito pubblico del progetto di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma, favorire un incontro con i cittadini di Manoppello. Le posizioni dell'Ente sono chiare e uniscono maggioranza ed opposizione. I consiglieri – ricorda il primo cittadino De Luca - hanno votato all'unanimità una delibera in cui esprimono la propria ferma contrarietà all'opera così come prospettata e suggeriscono di percorrere un'altra ipotesi progettuale, approvata nel 2007 con una convenzione fra Regione ed Rfi; ma ora è giusto allargare gli orizzonti di conoscenza ed informazione".

Anche per questo la pubblica assemblea è convocata in presenza in sala Wojtyla (fino ad esaurimento della capienza consentita dalle norme di contenimento del Covid-19) ed on line sulla pagina Facebook del Comune di Manoppello.