Bando magistratura 500 posti: preparati al meglio

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto ministeriale con cui si indice il bando straordinario per il reclutamento di 500 magistrati.

Parte integrante del PNRR, questo concorso segna un passo importante nella riforma della giustizia, in primis per l’implementazione dell’organico e per il miglioramento del funzionamento degli uffici pubblici.

Essendo il bando con più posti indetto negli ultimi anni, si prospetta un numero di partecipanti molto alto. E’ indubbio che, quanto più feroce è la concorrenza, tanto più è necessaria la preparazione migliore, una necessità evidenziata prepotentemente anche dall’elevato numero di esiti negativi del concorso di luglio 2021.

Per questo, Formazione Giuridica prevede un corso di magistratura intensivo che punta alla preparazione delle materie concorsuali nei mesi precedenti la prova.

Tenuto dal dott. Vito Zincani in persona, pietra miliare nella storia giuridica di Bologna e non solo, il corso mira a focalizzare l’attenzione sulle novità normative e sul dibattito giurisprudenziale più recente, unitamente alla ricostruzione dell’istituto e sull’individuazione die principi.

I materiali forniti, gli schemi e gli aggiornamenti giurisprudenziali andranno ad ottimizzare lo studio e la preparazione individuale e il tema da svolgere individualmente eserciterà le capacità redazionali e argomentative. La fruizione del corso e la gestione delle dispense è ottimizzata dal sistema di e-learning Desiderio, copyright esclusivo di Formazione Giuridica, che permette il tracciamento personalizzato dei progressi nello studio.

I punti di forza di tale percorso sono tanti: tra tutti, la possibilità di frequentare uno dei pochissimi corsi tenuto da un ex magistrato che da anni si dedica alla formazione dei giovani. In secondo luogo, avere la possibilità di seguire sei incontri dedicati esclusivamente al commento delle sentenze più importanti del 2021. Da ultimo, l’opportunità di partecipare alla giornata conclusiva di analisi della commissione e di individuazione dei temi più probabili in sede concorsuale.

