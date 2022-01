Cercare lavoro a Pescara: dai uno sguardo a queste proposte!

Le offerte di lavoro a Pescara e dintorni sono numerose, rivolte a un ampio ventaglio di figure professionali con competenze specialistiche e non solo: proviamo a capire quali sono le più interessanti. Per un call center Enel Energia, per esempio, sono aperte numerose posizioni per operatori telefonici; ai candidati è richiesta la disponibilità immediata. Anche chi è senza esperienza in questo settore si può cimentare nel lavoro, a patto che abbia voglia di mettersi in gioco e di imparare ciò che verrà insegnato in fase di formazione. Quello che viene proposto è un contratto di collaborazione come previsto dal contratto collettivo nazionale.

Baby sitter a Pescara: tante richieste da soddisfare

Sono davvero numerose anche le richieste per baby sitter a Pescara. Per esempio c’è una coppia di lavoratori che ha bisogno di una persona affidabile e seria che si occupi di due bambini sia al pomeriggio in settimana che, in alcuni casi, nel fine settimana. La tariffa può essere contrattata a seconda del profilo. Un’altra proposta arriva da Montesilvano, a poca distanza da Pescara: anche in questo caso l’impegno sarebbe pomeridiano, con una prospettiva sul lungo periodo.

Lavorare in un night club? A Pescara si può

Per chi ai bambini preferisce la vita notturna, ecco che le offerte di lavoro per una mansione in un night club rappresentano la proposta ideale. Un’agenzia di lavoro specializzata ha intrapreso le selezioni per ragazze e donne di età compresa fra i 18 e i 40 anni, non per forza con esperienza in questo ambito. Il pagamento dello stipendio non è su base mensile, nel senso che gli importi dovuti vengono versati ogni sera, a conclusione del lavoro. L’offerta è valida per l’Abruzzo, fermo restando che per chi è disponibile a trasferirsi altrove ci sono locali anche in Sardegna, in Toscana, in Umbria e in Romagna: in questo caso vengono garantiti anche vitto e alloggio, che vanno ad aggiungersi allo stipendio, tra i 70 e i 130 euro al giorno.

Un impiego in ufficio

Non a tutti piacciono movida e cocktail, e quindi vale la pena di ricercare un impiego un po’ più tranquillo. Per esempio da segretario: ci sono due posizioni aperte in tal senso, per lavorare nel dipartimento della segreteria di un’azienda. Per candidarsi è necessario garantire la propria disponibilità immediata e risiedere a Pescara o nei dintorni. Inoltre, bisogna saper usare il computer e conoscere il pacchetto Office, con riferimento in particolare ad Excel, visto che la mansione riguarda soprattutto front office e inserimento di dati.

Le altre offerte

A Pescara si ricercano anche insegnanti disponibili a tenere corsi ECDL, e che quindi abbiano competenze informatiche. Una società che si occupa di eventi e animazione, invece, sta selezionando ben 300 animatori turistici in vista della prossima stagione estiva. Si tratta di una realtà ben consolidata nel settore, che vanta più di 10 anni di esperienza e che è conosciuta per il suo spirito innovativo. Chi si propone deve sapere che si divertirà lavorando. Non è richiesto aver già fatto l’animatore, perché viene fornita formazione gratuita.

Le inserzioni di AnnunciLavoro360

Se vi state domandando dove si possono trovare tutte queste offerte di lavoro a Pescara , la risposta è molto semplice: la fonte di queste proposte è AnnunciLavoro360, un portale che è stato creato e messo a punto proprio per far incontrare le richieste di aziende e datori di lavoro con le esigenze di chi desidera un nuovo impiego. Il sito è fruibile gratuitamente da parte di tutti, e permette di scoprire ogni giorno nuove offerte di lavoro.

Selezioni aperte a Pescara

In questa rassegna di posizioni aperte vale la pena di citare anche la selezione di un’azienda che a Pescara sta cercando persone, disponibili da subito e per orario full time, da inserire in organico nel settore delle risorse umane. In un primo momento il contratto sarà a tempo determinato. Con una certa urgenza, inoltre, si ricerca un’estetista qualificata per un centro estetico che sta ampliando il proprio organico; il contratto è part time. Altre offerte di lavoro riguardano i settori del volantinaggio e del facchinaggio, per lo smistamento di pratiche amministrative e materiale informativo, con impegno full time.