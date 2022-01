Acetificio De Nigris 1889: tutti i prodotti dell’azienda

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’acetificio De Nigris 1889 è una realtà italiana leader nella produzione di aceto dal 1889. Da oltre tre generazioni, l’azienda De Nigris si dedica alla produzione di aceto con passione e metodo, al fine di realizzare un prodotto della massima qualità possibile.

Questa storia è iniziata più di 130 anni fa, quando Armando De Nigris aprì il primo acetificio, dimostrando subito un grande successo tra i suoi clienti.

Questo successo si consolidò negli anni a seguire, quando la gestione dell'azienda passò al figlio Marcello, che riuscì a lanciare i prodotti De Nigris nel mercato internazionale e ad ampliare la gamma di prodotti fino a includere il prestigioso aceto balsamico De Nigris.

Uno spirito di innovazione che, grazie alla terza generazione di Maestri Acetisti, guida ancora oggi l'azienda per offrire ai propri clienti prodotti di eccellenza, apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità ed unicità. Scopriamoli insieme!

Prodotti De Nigris

I prodotti De Nigris, 100% made in Italy, sono l’eccellenza per coloro che desiderano acquistare aceto di Modena IGP o altri prodotti a base di aceto.

Ecco qui i principali prodotti dell’azienda:

ACETI BALSAMICI DI MODENA IGP

Ricetta del Fondatore : Aceto Balsamico di Modena IGP Densità Alta

: Aceto Balsamico di Modena IGP Densità Alta Aquila Platino : Aceto Balsamico di Modena IGP Densità alta

: Aceto Balsamico di Modena IGP Densità alta Aquila Oro : Aceto Balsamico di Modena IGP Densità media

: Aceto Balsamico di Modena IGP Densità media Aquila Argento : Aceto Balsamico di Modena IGP Densità media

: Aceto Balsamico di Modena IGP Densità media Aceto Balsamico di Modena Biologico: Aceto Balsamico di Modena IGP Densità media

CONDIMENTI E SALSE

12 Travasi : Condimento Pregiato all'Aceto Balsamico di Modena IGP

: Condimento Pregiato all'Aceto Balsamico di Modena IGP 8 Travasi : Condimento Pregiato all'Aceto Balsamico di Modena IGP

: Condimento Pregiato all'Aceto Balsamico di Modena IGP 4 Travasi : Condimento Pregiato all'Aceto Balsamico di Modena IGP

: Condimento Pregiato all'Aceto Balsamico di Modena IGP Biancoro di Modena : Condimento Agrodolce

: Condimento Agrodolce Rosé di Modena : Condimento Agrodolce

: Condimento Agrodolce Condimento 100% Mela : Mele Italiane di Alta Qualità Biologico

: Mele Italiane di Alta Qualità Biologico I Fruttati - Lampone : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP I Fruttati - Pera : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP I Fruttati - Fichi : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP I Fruttati - Mela : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP I Fruttati - Frutto della Passione : con Aceto di Vino Invecchiato

: con Aceto di Vino Invecchiato I Fruttati - Mango : con Aceto di Vino Invecchiato

: con Aceto di Vino Invecchiato I Fruttati - Peperone Rosso : con Aceto di Vino Invecchiato

: con Aceto di Vino Invecchiato I Fruttati Pesca : con Aceto di Vino Invecchiato

: con Aceto di Vino Invecchiato Ketchup Gourmet: con Aceto Balsamico di Modena IGP

ACETI DI MELE

Mela Madre : con Madre Naturale - Biologico

: con Madre Naturale - Biologico Mela Madre con Zenzero : con Madre Naturale - Biologico

: con Madre Naturale - Biologico Mela Madre con Curcuma : con Madre Naturale - Biologico

: con Madre Naturale - Biologico Mela Madre Shot Gusto Miele : Tonico a base di Aceto di Mele

: Tonico a base di Aceto di Mele Mela Madre Shot - Miele e Mirtilli Rossi : tonico a base di Aceto di Mele – Biologico

: tonico a base di Aceto di Mele – Biologico Mela Madre Shot - Miele e Curcuma : tonico a base di Aceto di Mele con Madre Naturale – Biologico

: tonico a base di Aceto di Mele con Madre Naturale – Biologico Mela Madre Shot - Miele e Zenzero: tonico a base di Aceto di Mele - Biologico

GLASSE E RIDUZIONI CON ACETO

Glassa 100% Naturale : con Aceto Balsamico di Modena IGP e Mosto d'uva cotto

: con Aceto Balsamico di Modena IGP e Mosto d'uva cotto Glassa ai Fichi : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Glassa al Lampone : glassa Dolce con Aceto Balsamico di Modena IGP

: glassa Dolce con Aceto Balsamico di Modena IGP Glassa alla Vaniglia : glassa Dolce con Aceto Balsamico di Modena IGP

: glassa Dolce con Aceto Balsamico di Modena IGP Glassa al Pesto di Basilico : glassa Saporita con Aceto Balsamico di Modena IGP

: glassa Saporita con Aceto Balsamico di Modena IGP Glassa ai Pomodori Secchi: glassa Saporita con Aceto Balsamico di Modena IGP

glassa Saporita con Aceto Balsamico di Modena IGP Glassa al Tartufo Bianco: glassa Saporita con Aceto Balsamico di Modena IGP

SELEZIONI GOURMET

Perle di Modena - Nere : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Perle di Modena - Tartufo : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Perle di Modena - Arancia : con Condimento Agrodolce Biancoro

: con Condimento Agrodolce Biancoro Perle di Modena - Limone : con Condimento Agrodolce Biancoro

: con Condimento Agrodolce Biancoro Perle di Modena - Amarena : con Condimento Agrodolce Biancoro

: con Condimento Agrodolce Biancoro Carpaccio di Tartufo Nero Pregiato

Carpaccio di Tartufo Bianco Pregiato

Carpaccio di Tartufo Estivo : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Crema al Parmigiano Reggiano DOP e Tartufo Bianco: con Aceto Balsamico di Modena IGP

con Aceto Balsamico di Modena IGP Crema al Pecorino Romano DOP e Tartufo Nero : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Salsa Tartufata Bianca : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Salsa Tartufata : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Mostarda al Tartufo Nero : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Maionese Vegan al Tartufo Nero : con Aceto balsamico di Modena IGP

: con Aceto balsamico di Modena IGP Dolcezza al Tartufo a base di Miele d’Acacia : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Specialità al Tartufo Bianco a base di Burro : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Crema al Tartufo Nero : con Aceto Balsamico di Modena IGP

: con Aceto Balsamico di Modena IGP Infuso al Tartufo Bianco : condimento a base di Olio Extra Vergine di Oliva

: condimento a base di Olio Extra Vergine di Oliva Infuso al Tartufo Nero: condimento a base di Olio Extra Vergine di Oliva

ACETI DI VINO

Aceto di Vino Bianco : Uve Italiane di alta qualità - Biologico

: Uve Italiane di alta qualità - Biologico Aceto di Vino Rosso: Uve Italiane di alta qualità - Biologico

ALTRI ACETI

Aceto di Melograno : Naturalmente Ricco di Polifenoli - Biologico

: Naturalmente Ricco di Polifenoli - Biologico Aceto di Cocco : Ottenuto mediante Fermentazione Naturale - Biologico

: Ottenuto mediante Fermentazione Naturale - Biologico Aceto di Riso: Nato dalla fermentazione del Riso