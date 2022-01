Cepagatti: salgono a 675 i positivi presenti sul territorio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono sempre di più i contagi nel Comune di Cepagatti e continuano le lamentele per la mancata chiusura dell'Istituto Comprensivo, nonostante da oggi l'Abruzzo sia in zona arancione e quindi i Sindaci in base ai contagi sul territorio, possono decidere autonomamente. Proprio questa sera sulla pagina ufficiale del Comune di Cepagatti, nella massima trasparenza che ha sempre contraddistinto questa amministrazione comunale, si legge il seguente report:

"Aggiornamento covid: la Asl ci ha comunicato nuovi casi di positivitá. Attualmente i positivi sul territorio salgono a 675, la maggior parte sono asintomatici o con lievi sintomi ma ci sono anche alcune persone ricoverate in ospedale. Raccomandiamo la massima prudenza, l'utilizzo di mascherine, igienizzanti e distanziamento."

Di seguito riportiamo quindi lo schema con i dati ufficiali riguardanti il Comune di Cepagatti aggiornati e riallineati, diffusi dalla Asl da marzo 2020, data di inizio emergenza ad oggi 24 Gennaio 2022:

• Positivi ufficiali presenti sul territorio di Cepagatti al 24 Gennaio 2022: 675;

• Positivi totali da inizio emergenza sul territorio di Cepagatti: 5.897;

• Guariti totali da inizio emergenza sul territorio di Cepagatti: 5.200;

• Deceduti totali da inizio emergenza sul territorio di Cepagatti: 22.