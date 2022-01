Parlare e soprattutto narrare di quanto accaduto nei campi di sterminio è importante e ai ragazzi bisogna sempre ricordare quanto persone con forza e prevaricazione hanno fatto verso altre persone che non avevano colpe. L’avere avuto come obiettivo lo sterminio di 11 milioni di ebrei trae origine da una falsa considerazione di una popolazione o come dicevano i nazisti di una razza pura dimenticando, o meglio facendo finta di dimenticare, che non esistono razze ma un’unica umanità con diverse etnie, tradizioni e religioni. L’obiettivo di distruggere un’intera popolazione era soprattutto un interesse economico che, come sempre, fa da denominatore ad ogni tragico evento. Il popolo di religione ebraica occupava posti importanti nelle scuole, università, nell’industria e nel commercio e deteneva molti immobili e ricchezze e quindi aveva un peso importante nella società.

A parlare dei fatti e dei ricordi in questa seconda giornata della memoria, con un incontro on line, la Dirigente dell’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, Alessandra Di Pietro, la giurista docente Maria Sofia Conti, dirigente dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e Pescara Maristella Fortunato, la Referente Legalità USP Chieti Pescara Daniela Puglisi e Marco Patricelli Giornalista e storico.

L’incontro, tenuto nella mattina del 24 gennaio, con la partecipazione importante e fattiva dei ragazzi delle classi quinte, indirizzo enogastronomia sezioni C E F G, coordinati dai docenti Rosa De Fabritiis ed Edoardo Oliva, per la seconda celebrazione della Giornata della Memoria, sul tema: Antigiudaismo e Shoah- le linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola, promosso con l’ufficio scolastico provinciale di Pescara, ha detto Alessandra Di Pietro:

“...ha come obiettivo l’azione formativa della scuola che non è solo il dovere della conoscenza professionale e professionalizzante, ma la costruzione della persona nella sua integrità e capacità di comprendere sé stessi e gli altri. Ovviamente oggi non possiamo più trattare temi come la Shoah e l’antisemitismo solo dal punto di vista emozionale, ma dobbiamo andare oltre le emozioni, anche perché presto non avremo più la memoria diretta dei testimoni della Shoah, dunque dobbiamo capire le radici storiche del fenomeno e come e in quale contesto è maturato il genocidio, con quanta facilità sia stato accolto, promuovendo una riflessione allargata non solo all’antigiudaismo e all’antisemitismo, ma un’indagine su tutte le forme di razzismo, di ostilità verso le minoranze, verso il diverso. Molto importante è quindi passare da un’analisi storica al comportamento da tenere verso tutte le minoranze qualsiasi esse siano.

Questa seconda giornata della memoria nasce dal fatto che sono state rese pubbliche le linee guida per l’antisemitismo nella scuola con l’obiettivo di promuovere percorsi per contrastare sia l’antisemitismo e lo stesso Ministero ci chiede di fare attenzione, all’interno del mondo scuola, sia ogni forma di aggressione che testimonia insicurezza, dunque alla proliferazione di atteggiamenti aggressivi e derisori verso l’altro, dunque di esaminare i processi storici, fare un’analisi e formare gli elementi conoscitivi importanti per comprendere passato e presente”