Job Digital Lab arriva a Pescara per le competenze del futuro

La trasformazione digitale non è più alle porte: è già qui e noi siamo immersi a tutti gli effetti in un tempo nuovo che richiede a chiunque nuove competenze e nuove responsabilità.

Ed è proprio per rispondere ai bisogni delle persone e dei territori con risorse e strumenti innovativi per una crescita sostenibile, personale e di comunità, che nasce il progetto Job Digital Lab - il programma di formazione realizzato da Fondazione Mondo Digitale e ING Italia per sviluppare e potenziare le competenze digitali - arriva il 15 febbraio a Pescara in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, dopo aver fatto tappa a Catania lo scorso dicembre.

L'incontro di Pescara è sulle nuove tendenze digitali: intelligenza artificiale, marketing e social media, con l'obiettivo di offrire a chi partecipa uno sguardo che sappia evidenziare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dissipare i timori su ciò che sembra lontano rispetto alle proprie esperienze quotidiane.

Perché nel nuovo tempo che siamo chiamati ad abitare, la parola d'ordine è ibridarsi: dobbiamo essere in grado di saperci muovere tra le due dimensioni, fisica e digitale, integrandole in una terza in cui trovi posto una tecnologia utile e abilitante le potenzialità delle persone. Dato lo strumento, però, dobbiamo essere capaci di gestirlo in modo creativo: aprire un profilo social è semplice, altra cosa è immettere un contenuto che sappia creare valore per noi, il nostro progetto, la nostra attività imprenditoriale.

Con Job Digital Lab, la Fondazione Mondo Digitale e ING Italia si propongono di accompagnare le persone a conoscere e a utilizzare la tecnologia in modo consapevole, affinché la Rete diventi un luogo di esperienza innovativa e significativa.

Oltre alla parte teorica affidata ai formatori della Fondazione, saranno presentati anche alcuni casi pratici e storie di successo dal territorio, come fonte e modello di ispirazione, nella progettazione dei propri obiettivi professionali.

Partecipare è semplice e gratuito.

Chi non è già registrato alla piattaforma per la formazione a distanza della Fondazione Mondo Digitale, deve cliccare a questo primo link https://bit.ly/3H0YgQg e attivare un profilo personale.

Dopodiché basterà cliccare su questo secondo link https://bit.ly/3rOfNVs per prenotarsi all'evento online.