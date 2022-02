Stazione centrale, in arrivo il primo parcheggio pubblico custodito destinato alla lunga sosta

A Pescara arriva il primo parcheggio pubblico custodito destinato alla lunga sosta: sarà istituito sotto uno dei tunnel della stazione centrale, nell'area che era stata destinata a mercatino etnico: un servizio che tiene conto di chi viaggia, ma anche di chi arriva in città per lavoro. E' una delle novità contenute nella delibera approvata oggi dalla Giunta comunale e che prevede una serie di innovazioni nell'organizzazione dei parcheggi, in centro e nell'immediata periferia.

Si tratta di un riassetto complessivo delle aree di sosta cittadine, che si rende opportuno in seguito ai tanti cambiamenti nella mobilità che sono intervenuti negli ultimi anni, con la spinta verso sistemi alternativi e sostenibili e, soprattutto, con la crescita dei poli che offrono servizi al cittadino. E' necessario prevedere, per questo, una maggiore rotazione nelle aree di sosta, in modo che ci sia per tutti una più ampia possibilità di lasciare l'auto per brevi periodi e recarsi negli uffici o negli esercizi commerciali senza impegnare troppo tempo per il parcheggio.

"Fermo restando - afferma l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia - che la strada maestra per arrivare e muoversi all'interno della città deve essere quella del mezzo pubblico e della mobilità leggera, quindi biciclette, monopattini, scooter elettrici sia di proprietà che in sharing. L'offerta di micromobilità in condivisione si amplierà ulteriormente entro l'estate, con l'arrivo delle nuove biciclette a pedalata assistita, e la possibilità di lasciare la propria bici in sicurezza migliorerà tra breve con l'entrata in funzione dei primi dieci ecomobility point. Ci sono dunque tutti i presupposti per iniziare a lavorare ragionando con diversi strumenti".

Gli uffici comunali hanno quindi individuato una serie di aree che, dai prossimi giorni, entreranno in regime di strisce blu e saranno affidate alla gestione di Pescara Multiservice, che curerà la realizzazione della nuova segnaletica. Si tratta degli spazi di sosta in via Ostuni, via Paolini, piazza Antonio Mancini, piazza Unione, via Cetteo Ciglia, via Delfino Spiga, via Bologna, area palazzo Opera in via Falcone e Borsellino; altre novità riguarderanno le aree di risulta, e il parcheggio cosiddetto area Bingo.

Per quanto riguarda il parcheggio nel sottopasso ferroviario dell'ex mercatino etnico, sarà custodito ventiquattro ore al giorno: la tariffa sarà di 10 euro per mezza giornata, di 18 per la giornata intera; 50 euro per una settimana, 150 euro per un mese.

Saranno allineate le tariffe per le aree di sosta in via Bologna e via Ostuni dal lunedì al sabato, orari 8-20, è previsto il pagamento di 50 centesimi per i primi trenta minuti, 1 euro dal 31 al 60 minuto, 2 euro l'ora per ogni ora successiva. Un abbonamento da 20 euro al mese consentirà la sosta negli stalli di tutte e due le strade. Stesso regime per via Paolini, con l'aggiunta di un abbonamento da 15 euro per i residenti autorizzati. Per quanto riguarda piazza Antonio Mancini, sempre dal lunedì al sabato e con orario 8-20, tariffa fissa da un euro l'ora con possibilità di abbonamento a 20 euro al mese.

In via Cetteo Ciglia e in via Delfino Spiga è previsto un pagamento di 50 centesimi per i primi 30 minuti, un euro dal trentunesimo al sessantesimo minuto e due euro l'ora per le ore successive, con possibilità di abbonamento da 15 euro l'ora per i residenti. Si pagherà dal lunedì al sabato e con orario 8-20.

In piazza Unione, stessi giorni e stessi orari, ma diversa possibilità: la prima ora di sosta è gratuita, poi due euro l'ora e possibilità di abbonamento a 54 euro al mese. Infine via Falcone e Borsellino, zona palazzo Opera: 1,50 euro al giorno (lunedì-sabato 8-20) con abbonamento da 32 euro al mese.

Parte anche l'operazione sicurezza nelle aree di risulta: l'amministrazione risponde alla richiesta di maggior controllo con la presenza di personale di Pescara Multiservice nelle ore serali e notturne del fine settimana per tutta la domenica e nei giorni festivi. Per quanto riguarda la domenica e i festivi dalle 8 alle 21 si pagheranno come sempre 2,50 euro per l'intera giornata, 1 euro la prima ora, 1 euro la seconda ora; il venerdì e il sabato dalle 21 alle 2 il parcheggio costerà 2 euro. Resta ferma la possibilità di abbonamento a 38 euro, 15 per i residenti autorizzati.

Nell'area Bingo sostare domenica e festivi costerà 2,50 per l'intera giornata e 2 euro il venerdì e il sabato dalle 2 alle 2. Restano invariate le tariffe nei giorni feriali l'abbonamento a 38 euro mensili che scende a 15 per i residenti autorizzati.

Infine c'è la volontà di far "girare" di più le auto nel parcheggio di piazza 1 maggio, per cui chi oggi ha l'abbonamento mensile in quell'area potrà sostare alla stazione centrale, negli stalli sotto i due sottopassi ferroviari e nel parcheggio in prossimità del fabbricato viaggiatori lungo via Bassani e Pavone.

In tutti i parcheggi a pagamento é previsto un abbonamento agevolato al 50% per i titolari di auto ibride e la totale gratuità della sosta per le auto elettriche.