Campionato Juniores Under 19, il Pianella lunedì attende la Valle Del Fino

Anche per la categoria Under 19 si è finalmente tornati in campo e per il Pianella il ritorno lo scorso sabato ha fruttato una corposa vittoria per 6-0 contro Pro Tirino.

I ragazzi di mister Salzetta hanno dunque consolidato il terzo posto in classifica a 5 punti dalla capolista Lettese U19.

Un campionato che, nel prossimo weekend, si appresta a chiudere il girone di andata con una gara importante per i giovani del Pianella: quella contro la Valle Del Fino lunedì 21 alle ore 18 al Verrotti di Pianella.

Un match difficile dato che gli avversari vengono da due gare che hanno fruttato ben 4 punti (un pareggio e una vittoria) ma mister Salzetta vuole chiudere al meglio la prima parte del torneo.

“Siamo ripartiti dopo due mesi di stop sabato scorso vincendo per 6-0 contro la Pro Tirino all’antistadio di Pescara. Un ottimo risultato – dichiara mister Salzetta - derivato anche dalla grande voglia dei ragazzi di tornare a giocare; speriamo di continuare così. Il match di lunedì si prospetta impegnativo visto che la Valle del Fino ha già conquistato 4 punti in due partite, un bel bottino… ci sarà da combattere e speriamo di chiudere nel migliore dei modi il girone di andata”.