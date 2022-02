A Pescara in azione 14 falchi per contrastare piccioni e gabbiani

A Pescara, per i prossimi 3 anni, saranno in azione 14 falchi, guidati da esperti falconieri, per contrastare piccioni e gabbiani.

Gli interventi di "bird control" si svolgeranno ogni due settimane ed interesserà tutto il territorio pescarese suddiviiso in 9 zone, in modo tale da poter diminuire del 70% la presenza degli uccelli che sporcano la città di Pescara.