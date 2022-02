Strada Parco, entro un anno la Tua terminerà i lavori

“Entro un anno esatto la Tua avrà definitivamente concluso i lavori di completamento e preparazione di via Castellamare, la cosiddetta Strada Parco, per accogliere il passaggio dei mezzi a trazione elettrica, lunghi 18 metri e capaci di trasportare 137 passeggeri. È quanto ufficializzato nel corso della seduta straordinaria congiunta delle Commissioni Mobilità e Lavori pubblici, convocata su richiesta del consigliere pentastellato Di Renzo e che è stata utile per un aggiornamento dello stato del cantiere. A questo punto crediamo veramente sia possibile iniziare il conto alla rovescia per dotare Pescara finalmente di un mezzo di trasporto pubblico locale di massa veloce e a zero impatto ambientale, chiudendo una procedura iniziata nel 1996”.

Lo hanno annunciato i Presidenti della Commissione Mobilità Armando Foschi e Lavori Pubblici Massimo Pastore al termine della seduta che ha visto la presenza dell’ingegnere Giuliano Rossi per il Comune di Pescara e, per la Tua, che è la stazione appaltante, dell’architetto Paolo Sportiello e dell’ingegnere Ivo Villanova, oltre che di alcuni esponenti del Comitato cittadino contro la filovia sulla strada parco.

“La città attende da anni quell’opera che rappresenterà la vera innovazione nella mobilità urbana, un asse riservato ai mezzi pubblici capace, per ora, di collegare velocemente Pescara a Montesilvano, per poi essere prolungata verso sud e verso ovest - hanno ricordato i Presidenti Foschi e Pastore -. A ripercorrere le ultime tappe del progetto è stato l’ingegner Rossi, e l’ultimo step è rappresentato dalla perizia di variante redatta dal Comune per l’abbattimento delle barriere architettoniche, progetto approvato dalla giunta Masci e trasmesso a Tua per essere sottoposto all’attenzione degli enti di competenza. Nelle scorse settimane il Comune ha preso atto della comunicazione di Tua che ha annunciato l’intenzione di riavviare i lavori contenuti nella perizia di variante e siamo andati avanti con la consegna delle aree all’azienda del Trasporto Unico abruzzese. Nella fattispecie abbiamo consegnato tutta la strada nel tratto compreso tra il parcheggio del Bingo e il confine con Montesilvano.

L’architetto Villanova ha confermato che a brevissimo ci sarà la ripresa dei lavori e le attività che verranno realizzate riguardano l’abbassamento delle banchine di fermata, l’abbattimento delle barriere architettoniche dove ci sono delle interferenze, poi su Pescara è prevista la scarifica della massicciata stradale e i lavori sull’asfalto che sarà rinforzato per eliminare le gibbosità create dai pini. Massima la tutela garantita al verde: non verranno eliminati nè abbattuti alberi, mentre verrà rimossa la siepe lato mare in alcune porzioni, ovvero nei punti in cui il marciapiede è largo un metro, con la rimozione della siepe si arriverà a un metro e mezzo che è l’ampiezza minima prevista dalla norma. Tuttavia è stata anche prevista una misura mitigativa o compensativa, ovvero nell’aiuola spartitraffico che divide la parte carrabile da quella ciclopedonale verrà piantata una nuova siepe che dovrà essere il doppio rispetto a quella rimossa, inoltre il Comune come ulteriore prescrizione ha imposto a Tua di piantare nelle aree verdi attigue a via Castellamare numerosi alberi, sempre nel rispetto del Regolamento comunale.

Poi veniamo alla filovia – hanno proseguito i Presidenti Foschi e Pastore -: tutte le opere sono propedeutiche al passaggio dei nuovi filoveicoli, lunghi 18 metri, filosnodati, con una capacità di 137 passeggeri massimo per corsa, dotati di 4 porte a doppia anta per l’ingresso e l’uscita degli utenti, mezzi elettrici o a marcia autonoma nei punti della città in cui non c’è l’alimentazione elettrica grazie alla presenza di batterie ricaricabili a bordo, a zero emissioni in atmosfera, dunque ancora più efficienti dei filobus tradizionali. E, come assicurato dai tecnici di Tua, si tratta di mezzi omologati e già in uso in altre città, e regolarmente dotati di pedana-piattaforma per agevolare l’ingresso e la discesa di persone con ridotta mobilità, dunque utenti in carrozzina, ma anche mamme con passeggini al seguito.

Secondo il cronoprogramma allegato alla perizia di variante, i lavori, che inizieranno tra qualche giorno, saranno conclusi entro 365 giorni, un anno in tutto, tra Pescara e Montesilvano, e in questo frangente si è data priorità a Pescara che presenta un manto stradale più deteriorato. Questo significa che l’amministrazione comunale, con l’assessore Cremonese, avrà un anno di tempo per individuare la soluzione alternativa più idonea anche per la nuova dislocazione del mercato che oggi si svolge lungo via Castellamare nella giornata del mercoledì. Infine si è fatta chiarezza anche sul possibile utilizzo dei mezzi elettrici acquistati di recente dal Comune di Pescara e che non saranno destinati al transito su via Castellamare”.