Anche a Pescara la manifestazione di solidarietà verso il popolo ucraino

Nonostante il maltempo anche a Pescara si è svolta la manifestazione si solidarietà verso il popolo ucraino, presso Piazza Sacro Cuore, con una bandiera gialla e blu dell'Ucraina. Alla manifestazione era presente anche il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli, queste le sue parole:

"Oggi a Pescara abbiamo voluto mandare un segnale di grande vicinanza e amicizia al popolo ucraino.Oggi c'erano quasi 500 persone in piazza con una cinquantina di aderenti all'Udc e tanti cittadini pescaresi e molti ucraini che vivono e lavorano nella nostra città e nella nostra regione e che in maniera silenziosa ma con grande commozione, ma anche grande dignità hanno voluto ricordare quello che sta accadendo in queste ore in Ucraina con una guerra dolorosa soprattutto per la popolazione civile. Oggi gli ucraini hanno voluto ancora una volta gridare il loro dolore e chiedere la vicinanza non sono a parole degli italiani, degli abruzzesi e dei pescaresi.

Per questo - ha proseguito Pignoli - ora dopo questa manifestazione e passeremo alla seconda fase con la raccolta dei beni di prima necessità e di quanto occorre in Ucraina e che le due presidenti Alerhush Kateryna dell'associazione interculturale ucraina " nessuno escluso" e Solovyova Larysa di Anolf Pescara faranno arrivare nel loro Paese. Di quello che occorre e di quello che ci sarà da raccogliere parleremo nel corso di un incontro con la stampa che organizzeremo nei prossimi giorni con le due associazioni".