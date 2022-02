Alcuni giorni fa, tra Francavilla e Pescara è smarrita Luna, un incrocio tra Abruzzese e San Bernardo.

Luna è dolcissima, sarà molto spaventata, forse non si lascerà prendere facilmente. Ha un collare blu, non si vede per il pelo lungo. Microchip si. Ricompensa generosa.

Se qualcuno dovesse ritrovare Luna contatti il seguente numero: Cristina: 3334679101.