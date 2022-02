Arrivata a Pescara la prima famiglia proveniente dall'Ucraina

Una delle primissime famiglie ucraine arrivate in Abruzzo da questa notte è a Pescara dove questa mattina è stata ospitata dal gruppo dell'Udc di Palazzo di Città guidato da Massimiliano Pignoli.

A Pescara dopo un viaggio lunghissimo in auto sono arrivati Bozhena 32 anni, con i suoi due figli gemelli di 4 anni e la sorella 13enne. Ad accoglierli Pignoli:

"Appena saputo del loro arrivo questa notte nella nostra città ci siamo subito messi a disposizione con la Sala del Gruppo Consiliare dove ormai - spiega Pignoli - abbiamo creato una sorta di punto di ritrovo per le associazioni che lavorano per gli aiuti alla popolazione Ucraina toccata dalla guerra. Abbiamo subito fatto fare colazione alla signora e ai bambini che sono stati rifocillati. Dopo 60 ore fra viaggio in macchina e attesa alla dogana, questa donna con i suoi bambini e la sorella sono riusciti a scappare dalla Guerra e arrivare in un posto sicuro.

Questa è Pescara. Una città solidale e accogliente che lavora sempre per l'integrazione. Il nostro buon cuore non si ferma a Pescara e l'Abruzzo e l'Udc aiuta ed è sempre presente per i bisogni anche di quelle persone che vivono a migliaia di chilometri da noi. Ora dobbiamo pensare a dare un alloggio a questa donna con la sorella minorenne e due figli di 4 anni. Ho già contattato il sindaco Masci e il presidente del Consiglio Comunale e ovviamente l'assessore all'Ascolto del Disagio Sociale che farà da tramite con le Politiche Sociali che si occuperanno di trovare loro una sistemazione".